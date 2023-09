Im Liveticker: Die TSG Hoffenheim empfängt den BVB

Borussia Dortmund will im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) endlich in der neuen Saison ankommen. Mit elf Punkten aus den ersten fünf Spielen besteht für den Vizemeister zwar Anschluss an die Tabellenspitze. Anders als die Konkurrenten im Kampf um den Titel geht der Mannschaft von Trainer Edin Terzic bisher aber noch die Souveränität ab. Vor allem im Angriff herrscht Ladehemmung: Die drei Mittelstürmer Sebastien Haller, Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko warten bisher noch auf ihr erstes Saisontor.

Mit einem Sieg am Freitagabend könnte die Gemütslage aber erst einmal wieder beruhigt werden. Denn Gegner Hoffenheim zeigt sich bisher als Spitzenmannschaft, hat sogar einen Punkt mehr als der BVB auf dem Konto. Der Sieger im Freitagabendspiel dürfte sich also zumindest über Nacht an Tabellenplatz eins sonnen. Gelingt dem BVB der Achtungserfolg oder verschärft sich die Krise?

Liveticker: Der BVB ist in Hoffenheim gefordert

Ein besonderer Blick geht auch auf den Angriff der TSG: Dort verdient sich Maximilian Beier aktuell das Attribut „Shootingstar“. In fünf Partien – darunter zwei Kurzeinsätzen – traf Beier bereits vier Mal. Der 20-Jährige, der die vergangenen beiden Spielzeiten an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen war, hat damit offenbar auch Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Plan gerufen. Dieser soll eine Nominierung von Beier für die anstehende USA-Reise im Oktober ernsthaft in Erwägung ziehen.