Im Liveticker: Union Berlin empfängt RB Leipzig

Union Berlin greift in der Bundesliga nach der Tabellenführung. Nach den furiosen 4:1-Siegen gegen Mainz 05 und Darmstadt wartet am späten Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, DAZN) die erste große Härteprobe auf das Team von Trainer Urs Fischer: An der Alten Försterei kommt es zum Duell der Champions-League-Teilnehmer gegen RB Leipzig. „Du musst ein Gesicht zeigen und dir etwas zutrauen. Zu verteidigen und kompakt zu stehen, wird da nicht ausreichen“, warnte der Coach der Berliner vor dem Ostduell, bei dem sich die „Eisernen“ mit einem deutlichen Sieg an die Spitze katapultieren könnten.

Leipzig hatte sich nach der Auftaktniederlage in Leverkusen zuletzt mit einem 5:1 gegen den VfB Stuttgart rehabilitiert. Nur mit einem Sieg in der Hauptstadt könnte man nun Anschluss an die Spitze halten. Die Statistik macht allerdings wenig Hoffnung: Die letzten fünf Ligaspiele gegen Union gingen allesamt mit 1:2 verloren. „Wir freuen uns auf die Herausforderung“, sagte RB-Coach Marco Rose. „Wir kennen die Zahlen der letzten Spiele und wollen natürlich gerne mal wieder drei Punke an der Alten Försterei holen. Wir trauen uns das zu, wissen aber, wie heimstark sie sind.“

Für Spektakel sorgte Union Berlin noch kurz vor Transferschluss: Mit Leonardo Bonucci kam ein italienischer Europameister und langjähriger Kapitän von Juventus Turin als Verstärkung für die Innenverteidigung. Erneut im Fokus steht auch Nationalspieler Robin Gosens, der bei seinem Debüt beim 4:1 gegen Darmstadt zuletzt mit einem Doppelpack überzeugte.