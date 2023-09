Im Liveticker: Werder Bremen trifft auf den 1. FC Köln

In der Bundesliga kommt es am Samstagabend zu einem Krisenduell. Im Weserstadion trifft der SV Werder Bremen auf den 1. FC Köln (18.30 Uhr, Sky). Beide Teams sind in der neuen Saison noch nicht wirklich in Fahrt gekommen. Werder strauchelt nach einem 2:4 gegen Aufsteiger Heidenheim gewaltig. Köln ist noch ohne Sieg und konnte bisher erst ein Unentschieden einfahren.

„Wir sind im zweiten Jahr nach dem Aufstieg und müssen uns alles beinhart erarbeiten“, sagte Werder-Coach Ole Werner im Vorfeld der Partie. Immerhin habe man das Heidenheim-Spiel gut abgehakt. Nun will man an das letzte Heimspiel anknüpfen: Beim 4:0 gegen Mainz holte man den bisher einzigen Saisonsieg. Werners Gegenüber Steffen Baumgart stellte die Bedeutung der Partie heraus: „Wenn du einen Punkt nach vier Spielen hast, ist das Abstiegskampf. Das ist klar. Das dauert so lange, bis du wieder genügend Punkte hast.“

Liveticker: Werder trifft auf Köln

Für die Fans an der Weser dürfte es einen langersehntes Debüt geben: Top-Neuzugang Naby Keita, der vom FC Liverpool zu Werder gewechselt ist, ist endlich Teil des Kaders. Für die Startelf reiche es beim Mittelfeldmann zwar noch nicht, Keita könne aber im Laufe der Partie eine Option werden, kündigte SVW-Coach Werner an.