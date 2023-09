Nagelsmann als Bundestrainer: Diesen Zweifel hegt Matthäus

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus blickt der laut Medienberichten nahenden Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuem Bundestrainer offenbar mit gemischten Gefühlen entgegen. Wie Matthäus am Donnerstag bei RTL erklärte, stört sich der 62-Jährige daran, dass Nagelsmann beim Deutschen Fußball-Bund angeblich nur einen Vertrag bis einschließlich der Heim-Europameisterschaft 2024 erhalten soll. Dies sei „wieder nur eine Zwischenlösung. In acht Monaten müssen wir uns wieder einen suchen“, betonte Matthäus und ergänzte: „Ich hätte mir vorgestellt, dass, wenn Nagelsmann es macht, er es bis zur Weltmeisterschaft 2026 macht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der fachlichen Eignung von Nagelsmann, der im März trotz eines bis 2026 laufenden Vertrags als Trainer des FC Bayern München freigestellt worden und durch Thomas Tuchel ersetzt worden war, hat Matthäus indes keine Zweifel. „Julian kann es, er kennt die Bundesliga, er kennt die Spieler, er hat viele Spieler besser gemacht“, sagte der Weltmeister von 1990 über den 36-Jährigen, der mit den Bayern 2022 deutscher Meister wurde und in der Bundesliga zuvor bereits RB Leipzig (2019 bis 2021) und die TSG Hoffenheim (2016 bis 2019) trainiert hatte.

Nagelsmann soll beim DFB die Nachfolge des am 10. September in Folge der 1:4-Niederlage gegen Japan freigestellten Hansi Flick, unter dessen Regie das Nationalteam bei der WM in Katar Ende vergangenen Jahres bereits in der Vorrunde gescheitert war, antreten. Der Verband hat für diesen Freitag (12 Uhr) eine Pressekonferenz angekündigt. Erwartet wird, dass dann die Verpflichtung des neuen Bundestrainers bekannt gegeben wird. Ebenfalls am Freitag kommen die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG zu einer regulären Sitzung zusammen. Die verschiedenen Gremien müssen der Ernennung eines Bundestrainers formal zustimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mögliches Nagelsmann-Debüt bei USA-Reise

Nach dem Aus von Flick hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler die Nationalelf beim 2:1-Erfolg gegen Frankreich am 12. September interimsmäßig betreut. In dieser Woche berichteten Bild und Kicker zunächst von einer grundsätzlichen Einigung mit Nagelsmann, der von Anfang an als einer der heißesten Kandidaten auf Flicks Nachfolge gegolten hatte. Sport1 berichtete am Donnerstag schließlich von einer endgültigen Einigung zwischen Verband und Coach.

Matthäus hofft, dass sich mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer unter einem möglichen Bundestrainer Nagelsmann auch die Stimmung rund um die DFB-Auswahl zum Besseren wendet. „Jetzt sollten wir alle diese Entscheidung und den DFB unterstützen. Die Mannschaft braucht das, die Mannschaft hat das verdient. Nach zwölf Monaten, in denen viele Sachen auf ihren Schultern ausgetragen worden sind“, betonte der frühere Kapitän der Nationalmannschaft und des FC Bayern. Die nächsten Länderspiele stehen im Rahmen der USA-Reise auf dem Programm, während der das Team am 14. Oktober auf die Gastgeber und am 18. Oktober auf Mexiko trifft.