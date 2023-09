Matthäus knallhart: Warum er 17 Bundesliga-Klubs die Note Fünf gibt

Fünfen ohne Ende: Nach Meinung von Lothar Matthäus haben gleich 17 Fußball-Bundesligisten in diesem Sommer ihre Hausaufgaben beim Scouting nicht gemacht. In seiner am Montag erschienenen Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky kritisierte der Rekordnationalspieler, dass kein deutscher Klub außer Bayer Leverkusen das große Potenzial von Topstürmer Victor Boniface erkannt hat. „Für mich war unverständlich, dass er so lange in Belgien gespielt hat und kein deutscher Verein auf ihn aufmerksam wurde“, monierte Matthäus.

Wegen Boniface: Matthäus gratuliert Bayer Leverkusen

Boniface spielt bei der Werkself eine überragende Saison. Der 22-Jährige, der im Sommer für 20,5 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise nach Leverkusen wechselte, hat in seinen ersten fünf Ligaspielen sechs Treffer erzielt. Auch dank der starken Torquote des Nigerianers ist Bayer als ungeschlagener Tabellenzweiter nach fünf Spieltagen aktuell der erste Verfolger des FC Bayern. „Gratulation an Leverkusen – für die anderen Scouting-Abteilungen in der Bundesliga sage ich: 17-mal die Note Fünf, dass man diesen Spieler aus Belgien nicht für diese Summe geholt hat“, urteilte der Ex-Bayern-Profi.

Dass Boniface in Leverkusen sofort eingeschlagen ist, überrascht Matthäus laut eigener Aussage nicht: „Vielleicht hatten einige Klubs Bedenken, weil er schon zwei Kreuzbandrisse hatte, aber nachdem ich ihn zwei-, dreimal gesehen hatte, habe ich gedacht: ‚Für diesen Spieler laufe ich zu Fuß aus München nach Belgien‘“, schwärmte der heutige TV-Experte.

Kane statt Boniface beim FC Bayern: Matthäus äußert Verständnis

Dass sich sein Ex-Verein FC Bayern letztlich dafür entschied, anstatt Boniface den acht Jahre älteren und gut 80 Millionen Euro teureren Harry Kane zu verpflichten, kann Matthäus aber nachvollziehen: „Für den FC Bayern war vielleicht der Name Boniface und seine Geschichte zu klein“, spekulierte der Weltmeister von 1990. Die Bayern hätten „nach etwas Großem gesucht“, so Matthäus weiter. Zudem sei klar gewesen, dass der englische Nationalmannschaftskapitän „auch bei Bayern treffen würde“. Und das tut er auch: Allerdings bisher nur einmal mehr als Shootingstar Boniface ...