Matthäus kritisiert Flick: „Kann das Testen und Ausprobieren langsam nicht mehr sehen“

Nach den verkorksten Länderspiel-Auftritten gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) hat Fußball-Deutschland plötzlich so etwas wie eine Bundestrainer-Diskussion. Hansi Flick wurde nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar zwar das Vertrauen ausgesprochen. Doch gebessert hat sich seither nicht viel. Zwar beteuerte DFB-Sportchef Rudi Völler nach der Niederlage in Polen, dass Flick auf jeden Fall bis zur Heim-EM im kommenden Jahr im Amt bleiben werde. Doch bleibt es dabei - selbst im Fall weiterer Misserfolge? In seiner Sky-Kolumne sieht Rekordnationalspieler Lothar Matthäus den bislang unglücklichen DFB-Coach nun in der Bringschuld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn man den Worten von Rudi Völler glaubt, dann ist der Bundestrainer auch noch bei der EM derselbe“, schrieb Matthäus in der am Montagnachmittag veröffentlichten Kolumne. „Aber die Spieler müssen jetzt schleunigst wissen, was von ihnen verlangt wird und wer auf welcher Position was zu liefern hat. Sie sind verunsichert, wissen oft nicht, ob, wo und wie sie dort spielen müssen.“ Matthäus Mängelliste beim DFB-Team: „Keine Mechanismen, wenig Verständnis.“

Rücktritt für Flick kein Thema: „Ich gehe kompromisslos meinen Weg“

Einen Rücktritt hatte Flick in der Pressekonferenz vor dem dritten DFB-Spiel am Dienstagabend gegen Kolumbien (20.45 Uhr/RTL) ausgeschlossen. „Ich mag den Job als Bundestrainer und darf mit den besten Spielern Deutschlands arbeiten. Das, was gerade passiert, gehört zum Fußball und zum Leben dazu. Ich gehe kompromisslos meinen Weg.“ Der Bundestrainer deutete indes an, dass beim nächsten Lehrgang im September mit Spielen gegen Vizeweltmeister Frankreich und Deutschlands WM-Schreck Japan besonders Spieler dabei sein werden, die er bei der EM einplant. Zuletzt hatte Flick viel experimentiert - aus Sicht von Matthäus sogar zu viel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich kann das Testen, Ausprobieren und Hin- und Herschieben von Spielern und Positionen langsam nicht mehr hören und sehen“, schrieb der 62-Jährige, der mehr personelle Konstanz einfordert. „Der Bundestrainer hatte doch auch bei Bayern seinen festen Stamm von 13, 14 Spielern und alle wussten, woran sie waren.“ In seinen 23 Spielen als Bundestrainer setzte Flick bereits 48 Spieler ein, vor allem in der Abwehr fand der Ex-Profi praktisch nie eine gewinnbringende Konstellation.