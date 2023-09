Erbe und Perspektive: Was auf Italiens neuen Trainer Spalletti zukommt

Der überraschende Trainerwechsel mit dem Rücktritt von Europameister-Coach Roberto Mancini und der Verpflichtung von dessen Nachfolger Luciano Spalletti hat im italienischen Fußball für mächtig Wirbel gesorgt. Nicht nur, weil Mancini kurz nach seinem Rücktritt das wirtschaftlich höchst lukrative Angebot annahm, die Nationalmannschaft Saudi-Arabiens zu übernehmen. Sondern auch, weil es Streit um eine angebliche und millionenschwere Vereinbarung gab. Gemäß dieser hätte der im Sommer trotz laufenden Vertrags bei der SSC Neapel ausgeschiedene Spalletti in dieser Saison nur gegen eine Strafzahlung eine neue Trainer-Tätigkeit hätte aufnehmen dürfen.

Ob Italiens Verband für den neuen Coach am Ende tatsächlich tief in die Tasche griff und eine stattliche Überweisung nach den Meister in die Wege leitete, ist weiter unklar. Allein aufgrund dieser brisanten Umstände dürften sich viele Blicke auf den neuen Trainer der Squadra Azzurra richten, wenn Spalletti an diesem Samstag (20.45 Uhr) im EM-Qualifikationsspiel in Nordmazedonien sein Debüt auf der italienischen Bank gibt. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), beleuchtet das sportliche Erbe und die kurzfristige Perspektive für den neuen Mann beim Europameister von 2021.

Spallettis Ausgangslage

Nach der verpassten WM 2018 in Russland lag der italienische Fußball darnieder, rund drei Jahre später war er wieder obenauf, als die Azzurri unter Mancinis Regie im Elfmeterschießen im Londoner Wembley-Stadion Europameister wurden. Doch die nächste große Enttäuschung folgte nur wenige Monate später, als Italien in den Qualifikations-Play-offs gegen Nordmazedonien auch die Teilnahme an der WM 2022 in Katar verspielten. Damit verpasste der viermalige Weltmeister erstmals zwei WM-Endrunden in Folge.

Der Verband hielt trotz des erneuten Scheiterns in der Qualifikation - das von 2018 hatte mit Gian Piero Ventura allerdings noch einer von Mancinis Vorgängern zu verantworten - an dem Europameister-Macher fest. Die Treue schien zunächst belohnt zu werden: In der schwierigen Nations-League-Gruppe mit EM-Finalgegner England und Deutschland stieß Italien in die K.o.-Runde vor und wurde schließlich nach einem 3:2 über die Niederlande Dritter des lange umstrittenen Wettbewerbs. Im Juni 2022 setzte es aber eine überraschend deutliche 2:5-Pleite gegen die DFB-Auswahl.

Ohnehin begleiteten gelegentliche Rückschläge die Italiener in der Zeit nach dem EM-Triumph. Der Cup of Champions, die sogenannte „Finalissima“ gegen Copa-America-Sieger Argentinien ging im Juni 2022 mit 0:3 an die Südamerikaner. Wenige Monate später unterlag Mancinis Elf in einem Testspiel überraschend mit 0:2 gegen Ralf Rangnicks Österreicher, die ebenfalls nicht für die WM in Katar qualifiziert waren.

Spallettis Perspektive

Der erste große Auftrag an den Meistermacher der SSC Neapel ist die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland, bei der Italien Titelverteidiger wäre. Vor der Partie in Nordmazedonien steht das Team auf dem dritten Platz der Gruppe C - das würde am Ende das Aus bedeuten. Allerdings haben die Italiener als einzige Mannschaft ihrer Gruppe erst zwei Quali-Spiele bestritten. Die Ergebnisse lassen dabei indes nicht unbedingt einen Durchmarsch von Spallettis Elf erwarten. Gegen England gab es ein 1:2, gegen Außenseiter Malta ein mühsames 2:0. Als weiterer Kontrahent neben Nordmazedonien spielen in der Gruppe die vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Ukrainer, die im Sommer allerdings mit einem 3:3 nach 3:1-Führung gegen die DFB-Auswahl aufhorchen lassen hatten.

Mit Blick auf den Kader scheint Spalletti eine gute Auswahl zu haben. Im Tor gilt Superstar Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain als gesetzt, in der Abwehr stehen neben entwicklungsfähigen Kräften wie dem 19 Jahre jungen Giorgio Scalvini von Atalanta Bergamo oder dem 24-jährigen Alessandro Bastoni von Inter Mailand etablierte Kräfte wie der von Juventus Turin zu Union Berlin gewechselte Leonardo Bonucci (36) bereit. Im Mittelfeld stehen feste Größen der Europameister-Mannschaft wie Jorginho (31), Manuel Locatelli (25) oder Nicoló Barella (26) in der Blüte ihrer Schaffenskraft. In der Offensive steht hinter der Riege um Torjäger-Routinier Ciro Immobile (33) viel frisches Blut bereit. Beispiele: Wilfried Gnonto (19) vom FC Zürich, Giacomo Raspadori (23) oder Gianmarco Scamacca (24).