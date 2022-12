﻿Marieke Anderßon spielt als erste Fußballerin in Niedersachsen bei den Männern mit

Karze. „Marieke, Marieke!“ Lauter Beifall schallte über den Rasen, als Fußballerin Marieke Anderßon am vergangenen Wochenende eingewechselt wurde. So bekam auch der Letzte auf und neben dem Platz mit, was für ein Novum gerade in der Partie SV Karze gegen TuS Barendorf II passierte: Die Karzer setzten als erster Verein im Niedersächsischen Fußballverband eine Frau im Herrenspiel ein. Seit 1. Dezember ist das möglich.

Premiere in der 80. Spielminute

In der 80. Spielminute feierte die 23-Jährige aus dem Damen-Kreisligateam des Vereins ihre Premiere als Stürmerin in der 2. Fußball-Kreisklasse – und kann sich weitere Einsätze vorstellen.

Anfangs war es ein seltsames Gefühl, nur Männer um mich herum zu haben Marieke Anderßon

„Anfangs war es ein seltsames Gefühl, nur Männer um mich herum zu haben, und ich hatte Bedenken, dass sie mich kaputt treten“, verrät die 23-Jährige. Das Gegenteil aber war der Fall: „In den Zweikämpfen waren sie bei mir vorsichtiger, gingen nicht ganz so doll drauf. Vielleicht auch, weil sie nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten.“ Entgegen kam ihr auch der Spielstand: Die Barendorfer führten mit 8:2 (Endstand 9:2), mussten nichts mehr riskieren.

Sie zog sich auf der Toilette um

Die Nachricht, dass Frauen ab sofort in allen Spielklassen des NFV in Herren- und Seniorenteams eingesetzt werden dürfen, hatte Philipp Rabsahl, Trainer der 1. Herren beim SV Karze, voll in die Karten gespielt: Sein Kader war kurz vor dem letzten Heimspiel auf zwölf Mann geschrumpft. Warum also nicht die Frauen fragen?

„Als die WhatsApp kam, waren wir zuerst etwas verwirrt“, erzählt Marieke Anderßon, die seit Februar für Karze kickt. „Aber er hatte uns den Link zur neuen Regelung mitgeschickt, dann hab‘ ich gedacht: warum eigentlich nicht.“ Einen Tag später stand sie im Herrentrikot mit der Rückennummer 12 zur Teambesprechung in der Männerkabine. „Meine Person wurde aber überhaupt nicht thematisiert, auch nicht im Kreis vor dem Anpfiff, ich gehörte einfach dazu.“

Da es nur zwei Kabinen in Karze gibt, zog sie sich vorher auf der Toilette um. „Die Jungs hatten mir aber angeboten, vor ihnen in die Kabine zu gehen“, nimmt sie die Männer in Schutz. Die warme Dusche nach dem Spiel genoss sie zu Hause in Garze. „Da habe ich es ja nicht weit.“

Männerteam wusste vor dem Spiel von nichts

Seine Jungs hatte Philipp Rabsahl vorab nicht in die revolutionäre Kaderaufstellung eingeweiht. „Ich hab‘ das auch in der Aufstellung gar nicht gesehen und es erst geglaubt, als sie im Trikot dastand“, meint Tim Schöning. Mannschaftskollege Muhamet Saqi wunderte sich nicht: „Wir haben einen guten Draht zur Damenmannschaft, machen viel zusammen.“

Sie haben kein Problem mit Frauen im Kader: Ian Rauch (v.l.), Tim und Carsten Schöning, Phillip Müller, Michael Grzyb und Muhamet Saq von der 1. Herren. © Quelle: phs

Frauen im Herrenteam - das passt für Rabsahl auch zur Philosophie des SV Karze, die er mitgeprägt habe. „Wir stehen für Vielfalt, Respekt, Toleranz und Gleichberechtigung, sind offen für jeden und setzen ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung.“

Karzer Frauen könnten Engpässe auffangen

Zudem erschwere die Festspielregelung vor allem kleinen Vereinen den Spielbetrieb, weshalb der SV Karze gerade seine 2. Herren aus der Wertung in der 4. Kreisklasse nehmen musste. Angesichts der neuen Regelung zwei Wochen zu früh. „Hätten wir das gewusst, hätten wir Engpässe auch durch den Einsatz unserer Frauen auffangen können. Nun ist es leider zu spät“, ärgert sich Rabsahl.

Klar sind Männer größer und kräftiger, aber es bietet auch die Chance, noch mehr Zweikampfhärte zu bekommen. Marieke Anderßon

Allerdings kann sich längst nicht jede Karzer Fußballerin vorstellen, bei den Männern mitzukicken. „Im Sommer spielen wir häufiger mit den Jungs, da müssen sie schon auf uns Rücksicht nehmen. Wie aber mag das im Spiel mit der gegnerischen Mannschaft sein?“, meint etwa Annika Laffien, Sechser bei den Frauen. „Die Rückmeldung aus unserem Frauenteam war auch eher zurückhaltend.“ Sorgen die Muhamet Saqi nachvollziehen kann. „Es ist schon viel Geholze in unserer Spielklasse.“

Marieke Anderßon dagegen wollte unbedingt auf den Rasen: „Klar sind Männer größer und kräftiger, aber es bietet auch die Chance, noch mehr Zweikampfhärte zu bekommen und allgemein die Angst vor dem Gegner zu verlieren.“ Philipp Rabsahl war von der Einstellung der Maschinenbaustudentin begeistert: „Sie hat die Dinge, die ich ihr mit auf den Weg gegeben habe, super umgesetzt und war völlig unkompliziert.“

Gegner Barendorf gibt positives Feeback

Gegner Barendorf machte auf dem Rasen keine große Nummer aus ihrer Einwechslung. „Erst nach dem Spiel kamen Reaktionen, alle durchweg positiv. Und der Schiedsrichter wusste noch gar nichts von der neuen Regel“, berichtet Karzes Coach schmunzelnd.

Er kann sich vorstellen, künftig einzelne Trainingseinheiten der Frauen und Männer zusammenzulegen. Damit die neue Regelung des NFV zumindest in Karze auch weiterhin mit Leben gefüllt wird.

