﻿Luis Rubiales und der Kuss, der alles verändert

Madrid. Die Sieger sind erbarmungslos. Sieger sind in diesem Falle die, die Luis Rubiales‘ Gebaren seit Langem beargwöhnt haben, aber auch die, die bis vor Kurzem noch zu ihm hielten. Die spanische Regierung zum Beispiel. „Diese Regierung wird dafür arbeiten, dass Rubiales nicht wieder den spanischen Fußball führt“, sagt die amtierende Finanzministerin María Jesús Montero jetzt nach Rubiales‘ ungefragtem, folgenreichem Kuss auf den Mund der Fußballerin Jennifer Hermoso während der Siegerehrung des spanischen Weltmeisterteams vor zwei Wochen. Zumal die Spielerin sich „als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung, der ich nicht zugestimmt habe“, bezeichnet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn so ist das Machtverständnis in Spanien: Die Regierung darf sich in alles einmischen, auch in das Innenleben des Fußballbundes. In einem Land, wo selbst die Nachrichtensprecher wechseln, wenn die Regierung wechselt, wundert solche Anmaßung niemanden.

Die Sieger sind erbarmungslos, zum Beispiel Zeitungen wie „La Vanguardia“ oder „El Confidencial“, die genau beobachtet haben, wer Rubiales bei seinem Nichtrücktritt am Freitag vergangener Woche beklatscht und seitdem noch keine Selbstkritik geübt hat. Das alte Regime ist tot, und wehe, es hält noch jemand zu ihm. Der Nationaltrainer des Männerteams, Luis de la Fuente, erklärte seinen Applaus damit, dass er von Rubiales betrogen worden sei – das wird wohl als Entschuldigung durchgehen. Der Nationaltrainer des Frauenteams, Jorge Vilda, erklärte seinen Applaus gar nicht, hielt Rubiales aber „unangemessenes Verhalten“ vor – das dürfte nicht reichen. Keiner wettet noch auf Vilda, wenn er sein Team auch gerade zum WM-Titel geführt hat. Aber Fußball ist zurzeit Nebensache, selbst im Fußballbund. Es geht um Wichtigeres. Es geht um Macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFB-Kapitänin Popp findet deutliche Worte über Spaniens Verbandschef Rubiales In der Kuss-Affäre um Weltmeisterin Jennifer Hermoso hätte Nationalspielerin Alexandra Popp gern deutlichere Kritik aus dem deutschen Fußball gehört. © Quelle: dpa

„Jeder, der etwas beitragen möchte, ist in diesem Verband willkommen“, sagte Rubiales, als er am 17. Mai 2018 zum Präsidenten des Königlichen Spanischen Fußballbundes (RFEF) gewählt worden war. Er wolle das Vertrauen zurückgeben, das ihm selbst gerade erwiesen worden sei. Die Sportzeitung „AS“ lobte seinen „bewegenden Diskurs“. Zehn Monate zuvor war Vorgänger Ángel María Villar in ein Untersuchungsgefängnis in der Nähe von Madrid eingewiesen worden, wo er schließlich zwei Wochen verbrachte, um seitdem (also seit sechs Jahren) auf seinen Prozess zu warten. Villar soll Verbandsgelder benutzt haben, um seine eigene Macht auszubauen, aber er ist deswegen noch nicht verurteilt und auch nicht von dem Verdacht reingewaschen worden. Die spanische Justiz ist zum Verzweifeln langsam.

Rubiales galt zunächst als Che Guevara des Fußballs

Ángel María Villar hatte den spanischen Fußballbund fast dreißig Jahre lang geführt, weswegen man den Neuanfang unter Rubiales ruhig als fußballerische Zeitenwende bezeichnen kann. Der RFEF kam zunächst in gute Hände: Der damals 40-jährige Rubiales war ein Ex-Profi des (zeitweiligen) Valencianer Erstligisten UD Levante, ab 2010 hatte er sich einen Namen als Präsident der Fußballergewerkschaft AFE gemacht. Damals sei er der Che Guevara des spanischen Fußballs gewesen, schreibt die Zeitung „20 Minutos“. Zweimal führte er die Spieler in erfolgreiche Streiks, was in Spanien vor Rubiales lange nicht mehr geschehen war. Er würde ein erfolgreicher Kämpfer für die Sache des Fußballs sein, so sah es aus.

Auf der anderen Seite sind da Wortmeldungen wie die von Rubiales‘ Onkel Juan, der zusammen mit seinem Neffen beim Verband arbeitete, diesen dann anzeigte, weil der Boss private Feiern über den Verband abgerechnet habe. In der Zeitung „El Mundo“ attestierte Juan seinem Neffen nun einen „deutlichen Macho-Touch“. „Dieser Junge braucht psychologische Hilfe und ein soziales Umerziehungsprogramm.“ Rubiales sei von Partys und Frauen besessen gewesen, er selbst habe ihn mit „Präsident“ ansprechen sollen, sagt der Onkel.

Rubiales erster Skandal ließ nicht lange auf sich warten

Rubiales war gerade einen Monat im Amt, als er den damaligen Männernationaltrainer Julen Lopetegui entließ, zwei Tage vor dem ersten Spiel der Spanier gegen Portugal bei der eben begonnenen WM 2018 in Russland. Die spanischen Zeitungen nennen das heute „seinen ersten Skandal“, er habe „despotisch“ und „in einem Anfall von Wut“ gehandelt. Damals war die Berichterstattung nüchterner und verständnisvoller: Lopetegui war von Real Madrid als Trainer für die folgende Saison unter Vertrag genommen worden, und der Verein hatte es für richtig gehalten, darüber schon vor der WM zu berichten. Damit stand die Neutralität des Nationaltrainers gegenüber seinen Spielern infrage, fand jedenfalls Rubiales. Dass ihm jene Entlassung heute vorgehalten wird, dafür gibt es eine schöne spanische Redewendung: Man macht Brennholz aus einem umgestürzten Baum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis zu seinem Sturz kann Rubiales auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Der Umsatz des Verbandes hatte sich bis zum Geschäftsjahr 2022 auf 366 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Zwei Jahre in Folge lagen die Einnahmen über den Ausgaben, weswegen der RFEF ein finanzielles Polster von rund 60 Millionen Euro besitzt. Weil aber alles zwei Seiten hat, sagen seine Kritikerinnen und Kritiker, dass die gestiegenen Verbandseinnahmen zum großen Teil zulasten der Profiliga gingen, mit deren Präsidenten Javier Tebas Rubiales im Dauerclinch lag. Dass die Einnahmen des Fußballs vornehmlich vom Spitzenfußball kommen, ist indes keine Neuigkeit. Der Streit geht darum, wer diesen Reichtum verwalten darf. Das ist ein Machtspiel, das in der Fußballwelt mit ebensolchem Engagement gespielt wird wie der Fußball selbst.

Rubiales verdiente gutes Geld

Gut für Rubiales war, dass er von den steigenden Einnahmen seines Verbandes profitierte. Die ersten Jahre bekam er einen 0,15-Prozent-Anteil am Gesamtumsatz des RFEF plus 160 .000 Euro Fixum. Seit vergangenem Jahr bezieht er ein Festgehalt von rund 635. 000 Euro, das jährlich um die Inflationsrate erhöht wird. Hinzu kommen nach ungesicherten Informationen 250. 000 Euro von der Uefa, zu deren Vizepräsidenten er seit 2019 gehört. An der Legalität dieser persönlichen Einnahmen besteht kein Zweifel, an der Legalität anderer Einnahmen durchaus. Eine Richterin in Majadahonda, einer Vorstadt von Madrid, ermittelt. Wenn man sich den Fall von Rubiales‘ Vorgänger Ángel María Villar vor Augen hält, kann man sich vorstellen, wie weit die Ermittlungen der Richterin gediehen sind: jedenfalls nicht so weit, dass ein förmliches Verfahren gegen den (zeitweilig suspendierten) Verbandschef eröffnet worden wäre.

Journalistinnen und Journalisten sind schneller. Sie müssen schneller sein, wissen aber immer nur so viel, wie irgendjemand will, dass sie wissen. Anfang vergangenen Jahres spielte jemand der vertrauenswürdigen Zeitung „El Confidencial“ Daten zu, die diese unter dem Namen „Supercopa Files“ zu veröffentlichen begann. Die Herkunft dieser Daten ist kurios, wenn die Geschichte stimmt, die das Konkurrenzblatt „El Mundo“ dazu erzählt: Rubiales habe gefürchtet, dass ihm sein Erzfeind Tebas von La Liga das Telefon ausspioniere, weswegen er sein Smartphone einer Firma übergab, die ihm versprach, das Gerät gegen Mithörer und -leser zu schützen. Ab diesem Moment seien seine Daten nicht mehr sicher gewesen – bis sie irgendwann auf den Redaktionstischen des „Confidencial“ lagen. Der konnte daraufhin über bemerkenswerte Deals mit Saudi-Arabien berichten, die Rubiales, aber noch viel mehr den Ex-Barça-Fußballer Gerard Piqué bereicherten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Präsident hat den Verband durch einige Krisen geführt

Spaniens Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez interessierte sich für diese Geschichte fast gar nicht, ebenso wenig wie die Fifa und der Rest der Welt. Was sind saudische Millionen gegen ein Küsschen? „El Confidencial“ fasste das vor ein paar Tagen so zusammen: „Die Protektion, die die Sánchez-Regierung Rubiales nach einem Jahr der Skandale gewährt, zerplatzt.“ Die Fifa hat Rubiales für 90 Tage vom Amt suspendiert, ohne jede nähere öffentliche Begründung, außer einem Verweis auf den Artikel 13 ihres Disziplinarcodes, der es missbilligt, wenn jemand „gegen die Grundregeln anständigen Verhaltens“ verstößt. Das sind ideale Normen für den Machtkampf: Sie sind so unpräzise formuliert, dass man sie jederzeit anwenden kann. Oder nicht, je nach Konjunktur.

Die Konjunktur ist gegen Rubiales, was er sich selbst zuzuschreiben hat und einer aufgeregten Umwelt. Vergessen ist, dass der Gewinn der WM in seine Amtszeit fällt, dass er Gründe hat, sich für einen der Väter dieses Erfolges zu halten. Im September letzten Jahres erhielt der RFEF – also Rubiales – 15 gleichlautende Mails von 15 Nationalspielerinnen, die sich über „die jüngsten Ereignisse“ beklagten, „die Ihnen bekannt sind“ und die „meinen emotionalen Zustand und deshalb meine Gesundheit“ beeinträchtigten. Rubiales fasste das als Kriegserklärung gegen Trainer Vilda auf, was wohl auch so gemeint war, hielt aber zu seinem Coach, der für die WM schließlich auf jene Spielerinnen unter den 15 verzichtete, die ihm nicht ausdrücklich ihre Bereitschaft zum Weiterspielen erklärten. Die Strategie funktionierte. Spanien wurde Weltmeister.

Dieses Aufbegehren gegen den Trainer wird in der Regel ebenfalls zu den Skandalen der Ära Rubiales gezählt. Die Spielerinnen haben allerdings bis heute nicht öffentlich erklärt, was mit den „jüngsten Ereignissen“ gemeint war, die sie an Vilda zweifeln ließen – während Rubiales, wie im Falle seines Jubelkusses, die kommunikativen Fähigkeiten fehlten, um eine gespannte Situation zu entspannen. Er war ja immer ganz gut mit dem Kopf durch die Wand gekommen. Diese Wand aber, die seit ein paar Tagen vor ihm steht, ist selbst für ihn zu dick.