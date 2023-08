Causa Luis Rubiales: die Chronologie der Kuss-Affäre

Hannover. Insgesamt einen Monat lang hat die Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland die Fußballfans elektrisiert. Während die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde überraschend die Segel streichen musste, setzte sich Spanien im Finale in Sydney gegen die amtierenden Europameisterinnen aus England durch. Die Spielerinnen von La Furia Roja erreichten damit den größten Erfolg des spanischen Frauenfußballs.

Dieser geriet jedoch schnell in den Hintergrund. Grund dafür war der Auftritt des spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales während der Siegerehrung. Dieser hatte Spielerin Jenni Hermoso auf den Mund geküsst. Das goldene Tor von Kapitänin Olga Carmona und der damit verbundene erstmalige WM-Titel geriet in den Hintergrund.

Der Skandal nach dem Finale

20. August:

Neben FIFA-Präsident Gianni Infantino lässt es sich auch Luis Rubiales nicht nehmen, der spanischen Mannschaft bei der Siegerehrung eine Medaille umzuhängen. Dabei feiert der 46-Jährige aus Las Palmas überschwänglich. Immer wieder herzt er die Weltmeisterinnen innig. Als Jenni Hermoso vor ihm steht, um sich die Glückwünsche des Verbandspräsidenten abzuholen, passiert es. Nach einem Kuss auf die Wange greift Rubiales Hermosos Kopf, zieht sie zu sich heran und küsst ihr auf den Mund.

In den sozialen Netzwerken wird bereits direkt nach dem Geschehnis diskutiert. Viele User äußern Kritik an der Handlung des Verbandspräsidenten, fordern Konsequenzen für den Übergriff. Noch am selben Tag äußert sich auch die Spielerin Hermoso zu dem Vorfall. Im spanischen Fernsehen stellt sie klar, dass es ihr nicht gefallen habe, dass Rubiales sie geküsst hat.

Scharfe Kritik am spanischen Verbandspräsidenten

21. August:

Bereits am Tag nach dem Finale ist das Thema in Spanien bis in die politischen Kreise vorgedrungen. Zwei Ministerinnen behaupten, dass es sich bei Rubiales‘ Verhalten um sexuelle Gewalt handelt. Doch dann die vermeintliche Wende: Der spanische Verband veröffentlicht eine Stellungnahme, in der die Spielerin Hermoso zitiert wird. Die Kussszene sei „eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft“ gewesen. Sie und Rubiales hätten zudem ein ausgezeichnetes Verhältnis.

Auch der Verbandspräsident selbst äußert sich, bittet um Entschuldigung für seine Handlung. Sie sei „ohne jede böse Absicht oder bösen Willen“ geschehen. Dabei bereut Rubiales jedoch nicht die Handlung an sich, sondern erklärt, dass es nach außen betrachtet unangebracht herübergekommen sei. Er würde „daraus lernen und verstehen, dass man als Präsident einer so wichtigen Institution wie der RFEF vorsichtiger sein muss, vor allem bei Zeremonien und dieser Art von Angelegenheiten.“

22. August:

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schaltet sich in die Causa Rubiales ein. Er kritisiert das Verhalten Rubiales‘ als „inakzeptabel“ und fordert eine umfangreichere Entschuldigung und Klarstellung des Verbandspräsidenten. Da die RFEF unabhängig vom spanischen Staat agiert, kann Rubiales jedoch nicht vom Ministerpräsidenten entlassen werden.

Erste Rücktrittsforderungen

23. August:

In Spanien werden zunehmend Rücktrittsforderungen gegen Rubiales laut. Auch die Spielerinnengewerkschaft FUTPRO, der Hermoso angehört, schaltet sich ein. Diese verkündet, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass „Handlungen wie die, die wir gesehen haben, niemals ungestraft bleiben, dass sie sanktioniert werden und dass die geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um Fußballerinnen vor Handlungen zu schützen, die wir für inakzeptabel halten“. Auch die internationale Spielergesellschaft Fifpro fordert Konsequenzen.

24. August:

Der Fußball-Weltverband schaltet sich ein. Die FIFA eröffnet ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales. „Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste“, teilt der Weltverband mit.

Rücktritt oder nicht?

25. August:

Die Ereignisse überschlagen sich. Zunächst vermelden mehrere spanische Zeitungen, Rubiales wolle von seinem Amt an der Spitze des spanischen Fußballverbandes zurücktreten. Demnach sei vor allem das Verfahren durch die FIFA ausschlaggebend dafür, dass der Verbandspräsident sich zurückzieht. Wenige Stunden später die Rolle rückwärts: „Ich trete nicht zurück. Ich werde kämpfen bis zum Ende“, sagt der 46-Jährige. Seiner Wahrnehmung nach sei die Diskussion „eine soziale Hinrichtung“.

Politiker und ehemalige Fußballspieler wie Iker Casillas kritisieren die Entscheidung. Nationalspieler Borja Iglesias kündigt angesichts des verweigerten Rücktritts an, zunächst nicht mehr für die Herren-Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. Auch zahlreiche Spielerinnen drohen mit Boykott.

Besonders drastisch wird Javier Tebas, Chef der Liga, bei seiner Reaktion. „Beleidigungen, Angeberei, Erpressung, Drohungen, Spionage und Verfolgung, betrügerische Nutzung von Verbandsorganen, wir leiden unter vielem und haben vieles angeprangert. Die Liste der Frauen und Männer, die in diesen Jahren von Luis Rubiales geschädigt wurden, ist zu lang und das muss aufhören“, schreibt er auf X.

Der Leiter der obersten spanischen Sportbehörde CSD, Víctor Francos, möchte dennoch gegen den Sportfunktionär vorgehen. Die CSD beantragt beim spanischen Sportgerichtshof Tad die Suspendierung des Fußballfunktionärs.

FIFA suspendiert Spanier

26. August

Nachdem der spanische Fußballverband einen Tag nach dem WM-Finale noch eine Stellungnahme Hermosos veröffentlichte, die das Verhalten Rubiales‘ als „spontane gegenseitige Geste“ bezeichnete, erhebt diese nun schwere Vorwürfe gegen die RFEF. Demnach habe der Verband sie und ihr Umfeld unter Druck gesetzt, sich fünf Tage zuvor so zu äußern. „Ich fühlte mich verletzlich und als Opfer einer impulsgesteuerten, sexistischen, unangebrachten Handlung ohne jegliche Zustimmung meinerseits“, so die Spielerin.

Am Nachmittag suspendiert der Weltverband FIFA Rubiales, zunächst für 90 Tage. In dieser Zeit darf der 46-jährige Spanier keine fußballerischen Aktivitäten ausführen. Zudem darf Rubiales weder Hermoso noch ihr Umfeld in dieser Zeit kontaktieren.

Trainer-Team tritt zurück

27. August

Der Großteil des Trainer-Teams der spanischen Nationalmannschaft verkündet seinen Rücktritt. Dabei wird vor allem das Verhalten des Verbandes während der außerordentlichen Sitzung am Vortag kritisiert, bei der Rubiales seinen Rückzug ablehnte. Neben einer aggressiven Rhetorik Rubiales‘ kritisiert das Team vor allem, dass weibliche Funktionäre gezwungen worden seien, bei der Konferenz in der ersten Reihe zu sitzen, um den Rückhalt gegenüber Rubiales nach außen darzustellen.

Auch der Cheftrainer der spanischen Frauen-Nationalmannschaft, Jorge Vilda, distanziert sich erstmals von Rubiales. Dabei kritisiert dieser vor allem, dass das Verhalten des Funktionärs die Feierlichkeiten und den Erfolg der Mannschaft nachhaltig getrübt hätten. Zudem verurteile Vilda grundsätzlich „jede Macho-Haltung“.

Justiz wendet sich an Hermoso

28. August

Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein und kündigt an, mit Hermoso über eine mögliche Anzeige gegen Rubiales zu beraten. Sie geht demnach „aufgrund der eindeutigen öffentlichen Erklärungen“ davon aus, dass die 33 Jahre alte Spielerin Opfer eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs geworden sein könne, da „keine Art von Einwilligung“ vorgelegen habe.

Angesichts der zahlreichen negativen Meldungen um ihren Sohn, die sie als „unmenschliche und blutige Jagd“ bezeichnet, soll Rubiales Mutter derweil in einen Hungerstreik getreten sein.

Angeles Bejar, Mutter von Luis Rubiales, schließt sich in Kirche ein und tritt in Hungerstreik. © Quelle: IMAGO/CordonPress

Abpfiff für Rubiales?

29. August

Nach einer Krisensitzung fordern die Präsidenten der spanischen Regionalverbände den Rücktritt vom suspendierten Verbandschef Luis Rubiales. Das Verhalten des Funktionärs habe „dem Image des spanischen Fußballs schwer geschadet“, heißt es in einer Stellungnahme. „Wir werden die entsprechenden Gremien auffordern, eine tiefgreifende und sofortige Umstrukturierung der strategischen Positionen des Verbandes vorzunehmen, um den Weg für eine neue Phase in der Führung des spanischen Fußballs zu ebnen“.

Funktionär möchte Unschuld beweisen

30. August

Luis Rubiales geht nach scharfer Kritik wieder in die Offensive. Dieses Mal soll ein Video seine Unschuld beweisen. Mit den Aufnahmen wolle der Spanier belegen, dass sich die Spielerin Hermoso widerspreche und die Unwahrheit sage. Die Aufnahmen sollen laut El Español im Teambus der Mannschaft entstanden sein. Demnach würden sich einige der Spielerinnen in entspannter Atmosphäre über den Kuss lustig machen, unter ihnen auch Hermoso. Mehrere Spielerinnen rufen unter anderem „Kuss, Kuss, Kuss, Kuss, Kuss“.

Derweil ist am Rubiales` Mutter Ángeles Béjar am dritten Tag ihres Hungerstreiks in ein Krankenhaus gebracht worden. Das sagte der Priester der Kirche Divina Pastora in Motril, wo sie sich seit Montag aufhielt, am Mittwoch.