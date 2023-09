Sloweniens Luka Dončić: Basketball-Superstar auf den Spuren von Dirk Nowitzki

Als Luka Dončić 2018 im Alter von 19 Jahren in die NBA wechselt, hat er in Europa bereits alles erreicht. Kurz zuvor konnte er mit seinem Klub Real Madrid neben der spanischen Meisterschaft auch den bedeutendsten Wettbewerb Europas, die EuroLeague, gewinnen. Der junge Point Guard aus Sloweniens Hauptstadt Ljubljana führte die Spanier dabei als Leader zu den Titeln, wurde sowohl in der spanischen Liga ACB als auch in der Haupt- und Endrunde der EuroLeague jeweils zum besten Spieler, dem Most Valuable Player (MVP), gewählt.

Die ersten Jahre in den USA

Im NBA-Draft wurde der Spieler dann bereits an Platz drei als erster Europäer ausgewählt – die Atlanta Hawks zogen die Option, gaben den Slowenen gegen einen Deal jedoch weiter nach Dallas ab. Dort schlug der 2,01 Meter große Dončić voll ein. Der Youngstar spielte 72 Partien in der Starting Five, wurde mehrfach Rookie des Monats und am Ende mit 98 von 100 Stimmen auch Rookie des Jahres.

In den folgenden Jahren stellte der Slowene zahlreiche individuelle Rekorde auf, während seine Mavs wenig Chancen auf die Larry-O‘Brien-Meisterschaftstrophäe hatten. So überholte Dončić Ende 2019 Michael Jordan mit den meisten aufeinanderfolgenden Spielen mit mindestens 20 Punkten, fünf Rebounds und fünf Assists, ist zudem der vierte Spieler der NBA-Geschichte, der ein Triple-Double mit mindestens 30 Punkten, zehn Rebounds und 20 Assists erzielte.

Top-Leistungen trotz Rechtsstreit mit Mutter

So erfolgreich sein Spiel auf dem Feld ist, im Jahr 2019 bekam Dončićs‘ Privatleben einen herben Dämpfer. Nachdem er seiner Mutter Mirjam Poterbin ein Jahr zuvor einräumte, den Namen „Luka Doncic 7″ registrieren zu lassen, forderte er kurz darauf die Rechte an seinem Markennamen zurück. Er folgte ein Rechtsstreit zwischen ihm und seiner Mutter, die zuvor seine PR-Beraterin und Managerin gewesen ist. Ende 2022 zog Dončić seine Forderung zurück.

Trotz dieser Umstände wurde die vergangene Saison die erfolgreichste seiner Karriere. Dončić – längst ein Superstar in den USA – erzielte in 66 Spielen durchschnittlich 32,4 Punkte und wurde zweitbester Werfer der Liga. Im Spiel gegen die New York Knicks Ende Dezember gelangen ihm insgesamt 60 Punkte, 21 Rebounds und zehn Assists, ein bis dato einmaliger Rekord. Die Nummer 77 der Mavericks gilt mittlerweile bei den Fans in Dallas als der legitime Nachfolger von Dirk Nowitzki, lediglich der mannschaftliche Erfolg bleibt noch aus.

Dreh- und Angelpunkt in der Nationalmannschaft

Der 24-Jährige gilt bei der aktuellen Weltmeisterschaft als bester Spieler im gesamten Turnier. Die Siege der Slowenen in der verhältnismäßig leichten Vorrundengruppe gegen Venezuela, Georgien und die Kapverdischen Inseln waren souverän. Ob Top-Performer, Punkte, Assists oder Rebounds – in allen Statistiken führt Dončić das teaminterne Ranking an. Mit 30 Punkten pro Spiel erzielt der Slowene zudem die meisten Vorrundenzähler aller Akteure des Turniers, führt auch die Statistik der in der Verteidigung eroberten Bälle (Steals) an.

Das Spiel der Slowenen ist fraglos auf Dončić abgestimmt, von seiner Leistung hängt der Erfolg und Misserfolg der Mannschaft ab. Ein Titel, wie die Europameisterschaft 2017, an dem Dončić mit gerade einmal 18 Jahren großen Anteil hatte, wird Slowenien jedoch nicht zugetraut. Neben dem Superstar steht kein einziger NBA-Spieler im Kader, die Qualität der Mannschaft ist aus Sicht der Experten nicht gut genug.

Dennoch darf die deutsche Mannschaft diesen Gegner nicht unterschätzen. Mit Klemen Prepelic (durchschnittlich 17 Punkte in der Vorrunde) und Mike Tobey (durchschnittlich 12,7 Punkte in der Vorrunde) sind in den ersten drei Partien zwei Spieler zur Stelle, als Dončić kurzzeitig von den Gegnern aus dem Spiel genommen werden konnte. Als der NBA-Star im letzten Spiel gegen Australien mehrfach erfolgreich gedoppelt wurde und für seine Verhältnisse lediglich 20 Punkte erzielte, war es Tobey, der mit 18 Punkten den Sieg sichert. Am Ende ist es aber immer wieder Dončić, der das Spiel der Slowenen überstrahlt.