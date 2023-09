Partie zwischen Atlético und Sevilla kurzfristig abgesagt

„Hubraum, Strand & Meer“

US-Car-Treffen in Eckernförde: Nostalgie mit Kühlerfigur

Blitzendes Chrom und extravagante Heckflossen prägten am Wochenende das US-Car-Treffen in Eckernförde. Jedes Auto hat seine Geschichte – und auch die Würfel am Innenspiegel enthüllen ihr Geheimnis.