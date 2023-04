﻿Mainz, wie es siegt und lacht

Mainz. Es könnte für den einen oder anderen Familienvater in Mainz und Umgebung am Himmelfahrtstag zum Zwiespalt kommen: Mit den Kumpeln eine Radtour im schönen Rheinhessen machen und eine Verköstigung auf den Weingütern genießen? Oder aber mit den Kindern an den Bruchweg zu einem Fußballevent fahren? Denn der FSV Mainz 05 lockt als Familienverein zum Anfassen. Am Donnerstag, 18. Mai, ist auf dem Campus, der nach dem verstorbenen Trainer Wolfgang Frank benannt wurde, nicht nur die Trainings­einheit der Bundesliga-Mannschaft öffentlich. Auf dem Rasen des Bruchweg­stadions wollen Spieler und Trainer außerdem mit den Familien in den Austausch kommen. Autogramme und Selfies gibt’s obendrauf. Solch ein Angebot ist in der zunehmend abgeschotteten Bundesliga nicht alltäglich.

Wie so überhaupt vieles anders ist beim selbst ernannten Karnevals­verein, der die Schunkellieder vor jedem Heimspiel zu jeder Jahreszeit über die Lautsprecher schickt. Aber wann herrschte mal so eine gute Stimmung wie am vergangenen Samstag? Die Nullfünfer hatten den FC Bayern München mit 3:1 bezwungen und genossen deswegen bundesweite Sympathien. Dass sie zum ersten Mal in der Vereins­geschichte seit zehn Bundesliga-Spielen unbesiegt sind, ging fast ein bisschen unter. Ebenso die Tatsache, dass die Mainzer nunmehr hinter Tabellen­führer Borussia Dortmund die zweitbeste Rückrunden­mannschaft sind. Besser als die Bayern also auch in diesem Ranking.

U19 von Mainz 05 ist deutscher Meister

Vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg an diesem Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) erlebt der wirtschaftlich kerngesunde Klub ein besonderes Hochgefühl: Vergangene Woche hatten die A-Junioren auch noch das Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den neunmaligen Titelträger Borussia Dortmund (4:2 nach Verlängerung) gewonnen. Auch die U19 schwebt also gerade auf Wolke sieben. Mehr als 15.000 Fans kamen aus dem Feiern nicht heraus. Viel mehr Lorbeeren kann ein Nischen­standort an einem Wochenende nicht einsammeln.

Dabei liegt Mainz beim Personalaufwand (48 Millionen Euro in der Saison 2020/2021) nur auf Platz 15. Aus den von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Finanzkennzahlen geht hervor, dass nur der VfL Bochum, der FC sburg und Union Berlin weniger an Gehältern zahlten. Trotzdem liegen die Mainzer zwei Punkte vor dem opulent bezuschussten Werksverein Wolfsburg. In Mainz schafft es eine gesamte Profiabteilung, aus dem Ganzen mehr zu machen, als die Summe seiner Einzelteile eigentlich hergibt. Wenn Sportvorstand Christian Heidel oder Sportdirektor Martin Schmidt dazu befragt werden, dauert es nicht lange, bis die Erklärungen zu Bo Svensson führen.

Mainz-Trainer Bo Svensson: nahbar, greifbar, authentisch

Dabei hatte das Dreigestirn gemeinsam zum Jahreswechsel 2020/2021 als Retter begonnen, einen Trümmerhaufen zu beseitigen: Der in seiner größten Krise der jüngeren Vergangenheit befindliche Verein hatte seine Identität verspielt, an Rückhalt verloren – und war mit dem FC Schalke 04 auf Sturzflug in Richtung 2. Liga unterwegs. Doch erst kam zu Weihnachten 2020 mitten in der Pandemie der auf Schalke unglücklich agierende Manager Heidel als Vorstands­mitglied zurück, dann heuerte der Ex-Trainer Schmidt als Sportchef an, und danach setzte auch Svensson im Januar 2021 seine Unterschrift unter einen bis 2024 laufenden Vertrag. Der Trainer war zu diesem Zeitpunkt beim FC Liefering aus dem Red-Bull-Kosmos in der 2. österreichischen Liga unterwegs. Die Rückholaktion mit dem Dänen, unter Thomas Tuchel fünf Jahre lang als Profi aktiv und mit der Familie ohnehin in der Landes­hauptstadt von Rheinland-Pfalz ansässig, erwies sich als Glücksfall.

Die Parallelen zwischen ihm und dem aktuell als Bayern-Coach schwer gezeichneten Ex-Mainzer Tuchel sind frappierend, auch wenn sich die Gemeinsamkeiten auf die Trainerrolle beschränken, wie ihr gemeinsamer Förderer, der Nachwuchs­direktor Volker Kersting, erzählt: „Es sind beides emotionale Menschen, die ein Ziel verfolgen und hinter allem stehen, was sie tun. Ich persönlich finde das gut. Ich sehe lieber einen Trainer an der Linie, der authentisch ist. Auf den ersten Blick sind sie diesbezüglich recht gleich, aber es sind zwei grundlegend unterschiedliche Persönlichkeiten.“ Svensson ist nahbarer, greifbarer, vielleicht auch authentischer als Tuchel, dessen Distanz bei den Nullfünfern am Ende seiner Amtszeit 2014 verstörte.

Svensson ist ein echter „Typ“

Was Svensson im Frühjahr 2023 ausmacht, war zuletzt gegen Bayern zu sehen: In der Pause hatte der 43-Jährige dringenden Gesprächsbedarf angemeldet, was sich ungefähr so angehört haben muss: „Jungs, wir haben neun Spiele nicht verloren. Seid mutiger. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben vor den Bayern.“ Gesagt, getan. Der Mainzer Spielstil ist wie in den besten Zeiten unter Jürgen Klopp oder Tuchel wieder von Aggressivität, Leidenschaft und Intensität geprägt, dann verzeiht der Fan auch mal spielerische Mängel. Die Leistung, so betont es der Trainer ständig, stehe über dem Ergebnis. Svensson ist ein Fußballlehrer, der nie vollends zufrieden ist. Kürzlich beim Besuch im „ZDF-Sportstudio“ auf dem Mainzer Lerchenberg sprach er offen darüber, dass er in der Coachingzone so viele Gelbe Karten einsammelt wie kein anderer Kollege im Oberhaus. „Wenn ich nicht emotional bin, wenn ich nicht mitfiebere, geht etwas verloren.“ Ihm sei sicherlich schon viel rausgerutscht, aber nur „brave Trainer“ würden dem Unterhaltungs­betrieb schaden – man wolle schließlich „Typen“ sehen.

Svensson ist mit zwei Jahren und fast vier Monaten inzwischen schon der Bundesliga-Trainer mit der drittlängsten Amtszeit. Er kennt die DNA dieses Klubs und steht zu der These, mehr als eine Fußball­mannschaft zu sein, denn: „Das ist das, was ich fühle. Wir sind nicht nur zusammen, weil wir einen Vertrag unterschrieben haben. Wir haben auch mal eine Interaktion, wo eins plus eins drei ist.“ Unter seiner Regie ist inzwischen auch die Verzahnung mit dem Nachwuchs­bereich deutlich besser geworden. Mainz 05 bietet mit dem SC Freiburg die beste Durchlässigkeit. „Jugendarbeit ist nicht so einfach, dafür braucht es einen roten Faden“, erläutert Svensson. „Ich war selbst vier Jahre lang Jugendtrainer. Es gibt bei mir auch einen Weg nach oben.“ Kürzlich erzielte Toptalent Nelson Weiper gegen Werder Bremen (2:2) bereits sein zweites Tor im Profibereich.

An Leandro Barreiro ist „halb Europa“ interessiert

Viele sind bereits überzeugt, dass der 18-Jährige mal deutscher Nationalspieler werden kann, doch da gibt es in den eigenen Reihen ein abschreckendes Beispiel. Denn das wurde auch von Shootingstar Jonathan Burkardt behauptet. Der U21-Kapitän war vergangene Saison der beste Mainzer und schoss elf Tore, wird jetzt aber wegen einer schweren Knieverletzung frühestens zur neuen Saison fit. An seiner Stelle wurde Ludovic Ajorque im Winter für 6 Millionen Euro Ablöse von Racing Straßburg verpflichtet, doch der Mittel­stürmer von imposanter Statur hat prächtig eingeschlagen: Der 29 Jahre alte Franzose ist aus dem Angriffsspiel gar nicht mehr wegzudenken und hat in jedem der jüngsten vier Spiele getroffen. Wie überhaupt die Offensive beeindruckt: 28 Treffer allein in der Rückrunde für die Mainzer sprechen eine deutliche Sprache.

Ludovic Ajorque glänzt bei Mainz 05 als Torjäger. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Dahinter drängt ein weiteres Eigengewächs nach vorne. Wegen Leandro Barreiro saß laut Schmidt am vergangenen Samstag „halb Europa“ auf der Tribüne. Gerade die Scouts aus England sind begeistert von dem vielsprachigen Laufwunder mit den Rastalocken. Dass der einst in Luxemburg entdeckte 23-Jäh­rige nun gegen die Bayern traf, hätte besser nicht passen können. Manchmal scheint es, die Mainzer müssten sich ein bisschen kneifen. Vor dem Spieler­ausgang wartete vergangene Woche eine riesige Menschen­traube auf die neuen Helden. Das ist vor der rot getünchten Arena in der Nähe des Europakreisels, die schon von Weitem leuchtet, eher ungewöhnlich. Die Beliebtheit erklärt sich auch dadurch, dass der Klub einen klaren gesellschaftlichen Kompass hat: Beim Klimaschutz, bei sozialen Projekten, bei der Integration wird viel getan.

Aber im Fokus steht letztlich der Sport. So schließt sich mit Meikel Schönweitz der Cheftrainer der U-Natio­nal­mannschaften des DFB wieder den Mainzern an. Der 43-Jäh­rige kehrt nach neun Jahren beim Verband zu seinem Heimatverein zurück und hat klare Vorstellungen, wie er die Jugendarbeit noch besser machen kann. Wo das alles noch hinführen kann? Da will sich einer wie der seit sieben Jahren für die Mainzer spielende Karim Onisiwo gar kein Limit setzen. „Man sieht, was machbar ist, wenn man zusammenhält“, sagt der österreichische Nationalspieler. Der 31-Jäh­rige hatte nach eigenem Bekunden früh in der Saison das Gefühl, dass diese Gruppe stärker ist, als er im Klub jemals erleben durfte. Der Sieg gegen die Bayern habe gezeigt, „dass alles möglich ist“. Vielleicht gar ein Erfolg bei Borussia Dortmund am letzten Bundesliga-Spieltag. Dann könnten die Mainzer unfreiwillig noch zum Meistermacher der Münchner werden, obwohl sie den Bayern gerade erst die Lederhosen ausgezogen haben.