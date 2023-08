Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream sehen

So richtig ist Eintracht Frankfurt in der neuen Saison noch nicht in Tritt gekommen. Zum Start in der Bundesliga setzte es einen dankbaren und müden 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98. In den Play-offs zur Gruppenphase der Conference League muss man nach dem späten 1:1 im Hinspiel bei Levski Sofia vor dem Rückspiel sogar noch zittern. Doch erst einmal ist wieder Bundesliga angesagt: Am Sonntagnachmittag auswärts gegen Mainz 05 (15.30 Uhr) will Trainer Dino Toppmöller endlich einen überzeugenden Sieg seiner Mannschaft sehen.

Steigerungsbedarf gibt es auch bei den Gastgebern reichlich: Mainz verlor zum Start in die neue Liga-Saison mit 1:4 bei Union Berlin. Stürmer Ludovic Ajorque verschoss zwei Elfmeter. Vor heimischem Publikum soll es nun besser laufen. „Wir wollen die Möglichkeit nutzen, uns besser als in Berlin zu präsentieren“, sagte Trainer Bo Svensson. Mit dabei könnte auch schon Rückkehrer Philipp Mwene sein, den die 05er von der PSV Eindhoven verpflichteten.

Wie sehe ich das Spiel Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] überträgt die Bundesliga-Partie zwischen Mainz und Frankfurt live und exklusiv. Die Übertragung mit Moderator Freddy Harder und Experte Jonas Hummels beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Zum Anstoß um 15.30 Uhr übernimmt Marco Hagemann als Kommentator.

Kann ich Mainz gegen Frankfurt im Livestream verfolgen?

Bei DAZN [Anzeige] wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt geben. Die Monatsmitgliedschaft für ein DAZN-Paket, das die Bundesliga-Übertragungen beinhaltet, ist derzeit ab 29,99 Euro zu haben.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Mainz gegen Frankfurt?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Mainz gegen Frankfurt bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Mainz gegen Frankfurt an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es ab 15.15 Uhr im Liveticker.