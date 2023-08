Ajorque spricht nach doppeltem Elfer-Fehlschuss zu Mainzer Mannschaft

Ludovic Ajorque verstand die Welt nicht mehr. Zu 15 Elfmetern war der Stürmer von Mainz 05 vor dem Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin in seiner Profikarriere angetreten. 13-mal zappelte der Ball im Netz. Am Sonntag wollte Ajorque die Bilanz weiter aufpolieren. Es misslang. In der 62. Minute peilte der 29-Jährige die linke untere Ecke des Union-Tores an. Problem: Berlins Keeper Frederik Rönnow war schon da und parierte. In der 88. Minute nahm Ajorque dann die rechte untere Ecke des Kastens ins Visier. Rönnow hatte es geahnt und wehrte auch diesen Strafstoß ohne Probleme ab. Der Mainzer gestikulierte wild und frustriert. Statt seine Mannschaft zweimal im Spiel zu halten, hieß es am Ende 4:1 (2:0) für Union.

„Er ist natürlich sehr niedergeschlagen. Aber er wird es wegstecken“, meinte FSV-Verteidiger Stefan Bell bei DAZN und gab einen kleinen Einblick in die Kabine: „Er hat kurz zur Mannschaft gesprochen und gesagt, dass er selbst am meisten enttäuscht ist.“ Trotz des am Ende deutlichen Resultats hätte Ajorque mit mehr Treffsicherheit für einen weitaus angenehmeren Mainzer Nachmittag sorgen können. Doch die Fehlschüsse des Franzosen waren nicht die einzigen Pannen, die Trainer Bo Svensson nach der Partie ein wenig ratlos zurückließen.

Besonders das Abwehrverhalten ärgerte den Coach maßlos. Mehrmals konnte Union-Stürmer Kevin Behrens seine Kopfballstärke ausspielen und für drei der Berliner Tore sorgen. „Es ist kein Geheimnis, dass Union flankt und wir rollen Kevin Behrens den roten Teppich aus – nicht gut“, meinte der kurz angebundene Svensson. Torhüter Robin Zentner schimpfte angesichts der ersten beiden Gegentore in den Minuten eins und neun: „Viel schlechter kann es nicht laufen. Die ersten zehn, 15 Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz.“

Behrens nutzte diese „Abwesenheit“ konsequent. „Das ist brutal, vor so einer Kulisse so in die Saison zu starten“, sagte der 32-Jährige und kürte den Sonntag zum „Highlight seiner Karriere“: „Drei Tore zu einem Sieg beizutragen, ist natürlich überragend. Ein geiles Gefühl.“ Angesichts der sommerlichen Shoppingtour seines Klubs weiß aber auch der Routinier, dass diese Treffer nur der Anfang gewesen sein dürfen. „Der Konkurrenzkampf wird nicht weniger. ich gebe Vollgas und versuche, Tore zu schießen, um meinen Platz zu verteidigen und der Mannschaft zu helfen.“

Union Berlin: Gosens und Volland geben Debüts

Das wollen in den kommenden Wochen auch Robin Gosens und Kevin Volland, die Trainer Urs Fischer behutsam ins Team integrieren will. Gegen Mainz kam Gosens in der 66. Minute ins Spiel. Volland, der Unions Schlusspunkt durch Milos Pantovic vorbereitet, durfte ab Minute 89 ran.