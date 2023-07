Offiziell: Mainz 05 verpflichtet Liverpool-Verteidiger

Mainz 05 bastelt am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Wie der Klub am Donnerstagabend mitteilte, kommt Sepp van den Berg vom FC Liverpool. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Spielzeit an Schalke 04 ausgeliehen war, kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis. Des Weiteren wurden „Möglichkeiten für eine längere Zusammenarbeit festgelegt“, heißt es in der Klub-Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Cheftrainer Bo Svensson lobt den Profi in den höchsten Tönen: „Sepp ist ein junger, unheimlich veranlagter Innenverteidiger, der schon jetzt viel mitbringt. Er verfügt über Technik, Spielverständnis, Körperlichkeit und Mentalität. Wir haben sehr gute Gespräche geführt und hatten auf beiden Seiten schnell das Gefühl, dass es passt. Gemeinsam wollen wir Sepp noch mal auf eine neue Stufe heben und besser machen, um sein Potenzial noch weiter entfalten zu können“.

„Ich habe schon früh Gespräche mit Mainz 05 und vor allem mit Bo Svensson geführt, die Art und Weise wie er Fußball sieht und hier spielen lassen will, gefällt mir sehr“, schwärmt van den Berg: „Bevor ich hergekommen bin, habe ich natürlich auch mit Jürgen Klopp gesprochen – er hat von Mainz geschwärmt und gesagt, dass ich mich hier sehr wohlfühlen werde. Ich war schon hier im Stadion, kenne die Fans und freue mich, gemeinsam mit dem Team etwas zu erreichen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Innenverteidiger stand in der abgelaufenen Saison nur neunmal für Schalke auf dem Platz. Das war allerdings vor allem großem Verletzungspech geschuldet: Nach einer Bänderverletzung, die den Niederländer monatelang außer Gefecht setzte, laborierte van den Berg auch noch mit Problemen am Fuß. Aktuell plagt den Kicker eine Oberschenkelverletzung.