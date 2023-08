﻿Mainz 05: Was den Testspielmeister auszeichnet

Vier Spiele hat der 1. FSV Mainz 05 in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Bundesliga absolviert. Die Bilanz liest sich perfekt: Vier Siege (Tordifferenz 29:2) fuhr das Team von Cheftrainer Bo Svensson ein. Unter anderem feierten die Rheinhessen einen 3:0-Erfolg über Premier-League-Aufsteiger FC Burnley im abschließenden Härtetest am vergangenen Samstag. Heißt: Die Mainzer dürften sich deutscher Testspiel­meister nennen, wenn dies denn ein offizieller Titel wäre. Kein anderer der 17 Konkurrenten aus der obersten Spielklasse blieb in seiner Vorbereitung ohne Punktverlust.

Und auch wenn es keinen Pokal für die kleine Spielerei rund um die starke Mainzer Testspielserie gibt, so scheinen die 05er vor dem Pflichtspiel­auftakt am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga­aufsteiger SV Elversberg (18 Uhr, Sky) und vor dem Ligastart eine gute Woche später (Sonntag, 15.30 Uhr, DAZN) bei Union Berlin zumindest in ansprechender Frühform zu sein.

Mainz-Trainer Svensson arbeitet akribisch

Zum Job von Coach Svensson gehört es, die Leistungen einzuordnen. „Es ist schön, dieses Spiel gegen einen guten Gegner gewonnen zu haben. Es war der zweite Sieg in fünf Tagen, dennoch haben wir weiter inhaltliche Themen, an denen wir arbeiten müssen und werden. Gut, dass heute nicht alles gepasst hat, so haben wir wieder neue Bilder, die wir den Spielern zeigen können“, sagte der Däne nach dem Test gegen Burnley.

Svensson scheut sich nicht, knallhart zu reagieren, wenn ihm etwas nicht gefällt. Selbst wenn einer der größten Hoffnungs­träger der Mainzer Klub­geschichte zum Leidtragenden wird. Im Test gegen den FC St. Gallen aus der Schweiz (4:1) wechselte der frühere Mainzer Profi den 18 Jahre alten Angreifer Nelson Weiper nur 26 Minuten nach dessen Einwechslung wieder aus. „Ich fand es nicht ausreichend, was Nelly gezeigt hat. Mir geht es um die Haltung“, gab der Trainer dem Supertalent und U21-Nationalspieler noch mit auf den Weg.

Weiterentwickler Svensson setzt auf junge Spieler

Der 44-Jährige, der Mainz nach seiner Inthronisierung Anfang 2021 durch die damals gerade erst in größter Not ans Ruder zurückgekehrten Klubköpfe Christian Heidel (Sportvorstand) und Martin Schmidt (Sportdirektor) vor dem Abstieg bewahrte und seitdem in Reichweite der Europa­ränge führte, lässt Jungstars Einstellungs­pro­bleme nicht durchgehen. Zu wichtig sind diese für das Konstrukt rund um die Mewa-Arena.

Neben Weiper hat es Rechtsaußen Brajan Gruda (19) in den Profikader geschafft. „Wir glauben an sie und müssen gucken, wie weit sie sind, wie wir sie einsetzen können“, sagt Svensson über die Youngster. Außer ersten Einsätzen (und in Weipers Fall zwei Toren) für die Profis feierte das Duo vergangene Saison auch die deutsche Meisterschaft mit den A-Junioren der 05er.

Nelson Weiper ist deutscher U21-National­spieler. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Nun kommen die beiden zu Svensson, dem Weiter­entwickler. Vor seiner Knieverletzung, die ihn seit vergangenem Jahr beschäftigt und die ihn den Saisonstart kostet, galt Stürmer Jonathan Burkardt (23) als Kandidat auf einen Kaderplatz in der A-National­mannschaft. Mittelfeld­spieler Anton Stach (24) hat diesen Sprung unter Svensson bereits geschafft, er kam bei Bundestrainer Hansi Flick zweimal zum Einsatz.

Neue Generation der „Bruchweg-Boys“ bei Mainz 05?

Auch bei den Neuzugängen setzt Mainz auf entwicklungs­fähige Akteure im ansonsten ohne Starpotenzial zusammen­gestellten Kader: Von RB Leipzig kam Tom Krauß (22) fürs zentrale Mittelfeld, vom FC Liverpool auf Leihbasis der niederländische Innen­verteidiger Sepp van den Berg (21). Beide waren zuletzt an Schalke 04 verliehen.

Um die neue Generation der „Bruchweg-Boys“ zu führen, wird es abgesehen vom Trainer auf Routiniers wie Mittelstürmer Karim Onisiwo (31) und Mittelfeld­motor Dominik Kohr (29) ankommen. Erstes Ziel sollte der Klassenerhalt sein. Testspiel­meister ist man ja schon.