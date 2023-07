Sorge um Weitsprung-Star: Mihambo verletzt

Das sah nicht gut aus. Wird sie rechtzeitig zur WM wieder komplett fit? Malaika Mihambo hat sich zum siebten Mal den Titel der deutschen Weitsprung-Meisterin gesichert, aber eine Verletzung bereitet ihr Sorgen. Die Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin setzte sich am Sonntag in Kassel mit 6,93 Metern zum sechsten Mal in Folge durch. Sie musste den Wettkampf aber vorzeitig abbrechen, weil sie sich am hinteren linken Oberschenkel verletzt hatte.

Erste Diagnose: Mihambo erleidet wohl Verhärtung im Oberschenkel

Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Abend nach einer ersten Ultraschall-Untersuchung mitteilte, hat Mihambo eine Verhärtung im Oberschenkel erlitten, aber keinen Riss. Genauen Aufschluss sollen weitere Untersuchungen in den kommenden Tagen ergeben. Mihambo ist eine der größten deutschen Hoffnungen für die Weltmeisterschaften im kommenden Monat in Budapest (19. bis 27. August).

Ihren ersten Titel hatte die 29-jährige Mihambo 2016 ebenfalls im Auestadion geholt. Gleich in ihrem ersten Versuch segelte Mihambo auf eine deutsche Jahresbestweite. Sie bestätigte mit einem weiteren Sprung auf diese Weite ihre gute Form, ehe sie vorzeitig aufhören musste. Die deutsche Nummer 1 siegte vor der 20 Jahre alten Mikaelle Assani (Baden-Baden), die nach 6,50 Metern landete. Maryse Luzolo vom Königsteiner LV wurde mit 6,47 Metern Dritte.