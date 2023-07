Rekordtransfer fix: Al-Hilal verpflichtet Ex-Barça-Profi Malcom

Der saudi-arabische Erstligist Al-Hilal hat seinen eigenen Transfer­rekord überboten. Am Mittwochabend vermeldete der Klub den Wechsel des brasilianischen Nationalspielers Malcom als perfekt. Al-Hilal überweist für die Dienste des 26-Jährigen 60 Millionen Euro an den russischen Klub Zenit St. Petersburg. Das bestätigte Zenit-Geschäftsführer Aleksandr Medwedew der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Malcom hat sich bis 2027 an den Klub in Riad gebunden und verdient laut Medienberichten jährlich 18 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ex-Barcelona-Profi ist jetzt vor seinem neuen Teamkollegen Ruben Neves neuer Rekordtransfer der Saudi Pro League. Neves wechselte Ende Juni für 55 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers in die Wüste. Malcom war Al-Hilal nun 5 Millionen Euro mehr wert.

Malcom befindet sich aktuell in der Hochphase seiner Karriere. Nach seiner schwachen Debüt-Saison beim FC Barcelona 2018/2019 (15 Einsätze, ein Tor) wechselte der Brasilianer 2019 nach Russland. In St. Petersburg (109 Pflichtspiele, 42 Tore) reifte der wendige Angreifer zum Nationalspieler. Sein Debüt in der Seleção gab er im vergangenen Juni.