﻿Manager erklären: Darum ist die Entwicklung auf dem Markt eine „Gefahr für den deutschen Fußball“

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Bayern München live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München am 19. Spieltag. Nach dem Sieg im DFB-Pokal will der Rekordmeister auch den ersten Dreier des Jahres in der Bundesliga einfahren, die "Wölfe" hatten nach einem guten Jahresstart zuletzt Probleme.