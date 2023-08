„Comunio“ und „Kicker Interactive“: Das sind die besten Schnäppchen

Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm – mit welchen Spielern besetzt ein Hobby-Manager diese Positionen am besten in den Spielen „Comunio“ und „Kicker Interactive“? Der Sportbuzzer hat sich umgeschaut und listet einige kostengünstige Bundesliga-Profis auf (Stand: 9. August).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tor

Comunio (maximal 3 Millionen Euro): Bei diesem Managerspiel rücken Jiri Pavlenka von Werder Bremen (2.850.000 Millionen Euro) und Marvin Schwäbe (2.650.000 Millionen Euro) in den Fokus. Beide sind als Nummer eins gesetzt. Pavlenka holte in der Vorsaison 77 Punkte, Schwäbe kam auf 48. Als Ersatzkeeper sollte man auf die jeweiligen Vertreter setzen. In Bremen wäre das Michael Zetterer (200.000 Euro) und in Köln Philipp Pentke (230.000 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kicker (maximal 2,5 Millionen): Bei „Kicker Interactive“ führt kein Weg an der Freiburger Kombination vorbei. Der deutsche U21-Nationalspieler Noah Atubolu (2,5 Millionen Euro) ist einer der günstigsten Stammkräfte, mit Florian Müller (800.000 Euro) und Benjamin Uphoff (500.000 Euro) stehen die Ersatzleute für einen guten Kurs zur Verfügung. Wer lieber auf einen anderen Keeper bauen möchte, könnte mit Manuel Riemann (2,5 Millionen Euro) vom VfL Bochum auf deutlich mehr Erfahrung setzen. Riemanns Vertreter Michael Esser (800.000 Euro) und Niclas Thiede (500.000 Euro) sind zusammen für 1,7 Millionen Euro zu haben.

Abwehr

Comunio (maximal 5 Millionen): Hier gibt´s drei ordentliche Kandidaten. Kölns Abwehrchef Julian Chabot ist für knapp 4,6 Millionen Euro fast schon ein Muss. Der 25-Jährige spielte eine überragende Rückserie und ist auf dem Sprung zu einem Top-Verteidiger der Bundesliga. Piero Hincapié von Bayer Leverkusen ist ein Riesentalent, fällt aber noch bis September aus. Er dürfte seinen aktuellen Marktwert von 2,5 Millionen Euro schnell steigern – er ist ein Startelf-Kandidat. Gleiches gilt für Mohamed Simakan von RB Leipzig, der aktuell neben Willi Orban gesetzt ist und nur 4,6 Millionen Euro kostet.

Kicker (maximal 2 Millionen): Gleich zwei interessante Spieler von Union Berlin schaffen es in dieser Kategorie in die engere Auswahl. Während Diogo Leite in der Innenverteidigung unumstritten ist, erhält Jerome Roussillon nach einer starken Rückrunde auf der linken Bahn den Vorzug. Beide kosten lediglich zwei Millionen Euro und dürfen mit dieser Summe auf dem Schnäppchenzettel nicht fehlen. Den besten Deal macht man in dieser Saison aber wohl mit einem anderen Spieler. William Pacho ist bei der Frankfurter Eintracht schon jetzt der Überflieger und dürfte in der Dreierkette neben Robin Koch und Tuta gesetzt sein. Einen Spieler für nur 1,7 Millionen Euro mit einer besseren Perspektive gibt es in der Bundesliga wohl nicht.

Mittelfeld

Comunio (maximal 6 Millionen): Ein paar sichere Punktelieferanten für einen guten Kurs findet man in Freiburg, Berlin und Leipzig. Beim Sport-Club garantiert Ritsu Doan (5,5 Millionen Euro) wieder einige Zähler. Bei Union ist Rani Khedira (3,8 Millionen Euro) ein sicherer Punktelieferant als gesetzter zentraler Mittelfeldspieler und Vize-Kapitän. Und wie siehts bei RB aus? Dort lauert mit Xaver Schlager ein Schnäppchen (5,2 Millionen Euro). Der Österreicher dürfte bei den Sachsen gesetzt sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kicker (maximal 3 Millionen): Marcel Sabitzer für nur 2,7 Millionen Euro? Richtig gelesen. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund besitzt noch seinen alten Marktwert, den er als Spieler des FC Bayern noch vor wenigen Wochen bekommen hatte. Daher darf der Österreicher in keiner Mannschaft fehlen. Gleiches gilt für seinen Teamkollegen Emre Can, der als Kapitän eines Top-Teams mit 2,8 Millionen Euro einen ebenfalls geringen Marktwert hat. Can verspricht Punkte, da er aktuell Elfmeter-Schütze Nummer eins beim BVB ist. Eine weitere Option für das Mittelfeld ist ein amtierender Weltmeister. Exequiel Palacios steigerte sich bei Bayer Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso extrem und ist unverzichtbar. Mit 2,7 Millionen Euro auch noch im Schnäppchen-Bereich unterwegs.

Sturm

Comunio (maximal 8 Millionen): Auf dieser Position gestaltet sich die Suche nach Schnäppchen als größte Herausforderung. Am Ende gibt´s drei gute Alternativen für den Angriff. Freiburgs Sechs-Millionen-Zugang Junior Adamu (6 Millionen Euro) von RB Salzburg könnte einschlagen, da im Sturm die Konkurrenz nicht so groß ist. Vorstellbar ist ein Durchbruch auch bei Kölns Luca Waldschmidt (5,2 Millionen Euro), der in einer starken Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hat. Wer noch etwas mehr investieren möchte, wird in Mainz fündig. Karim Onisiwo dürfte nach 115 Zählern in der Vorsaison wieder abliefern und ist mit 7,7 Millionen Euro nicht ganz so teuer wie andere Spieler auf diesem Punkte-Level.

Kicker (maximal 3 Millionen): Ein Name ist in der folgenden Übersicht mit etwas Risiko verbunden – Serhou Guirassy. Der Stürmer des VfB Stuttgart kostet zwar nur drei Millionen Euro, wird aber immer wieder mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht. Sollte der 27-Jährige bei den Schwaben bleiben, wäre er locker für Tore im zweistelligen Bereich gut. Eine ganz zuverlässige dürfte wieder Kevin Behrens liefern. In der vergangenen Spielzeit überraschte der 32-Jährige mit 146 Punkten bei Union. Ein ähnlicher Wert ist dem Angreifer erneut zuzutrauen. Die Top-Empfehlung für den Sturm spielt aber bei einem anderen Klub – Victor Boniface von Bayer Leverkusen. Mindestens bis zur Winterpause darf der 22-Jährige eigentlich in keinem Aufgebot fehlen. Danach ist er möglicherweise rund einen Monat lang beim Afrika-Cup. Einen Verkauf im Winter sollte man daher auch aufgrund der angepeilten Rückkehr von Patrik Schick einplanen. Aber erstmal ist der Nigerianer die Option mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für den Angriff.