Gündogan verrät Grund für Abschied von ManCity: „Das wissen viele noch nicht“

Man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. So machte es auch Ilkay Gündogan mit seiner Zeit bei Manchester City. Mit dem Gewinn des Triples inklusive des langersehnten Titels in der Champions League verabschiedete er sich als Kapitän von den Citizens: „Der Triple-Sieg war natürlich ein krönender Abschluss. Aber das war ja nicht planbar“, sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit der Sport Bild.

Statt zu versuchen, die Titel mit ManCity zu verteidigen, ließ er seinen Vertrag auslaufen, und entschied sich trotz eines neuen Vertragsangebots für einen Wechsel zum FC Barcelona. Dem Vernehmen nach bot Manchester dem 32-Jährigen nur ein weiteres Jahr, bei Barca unterschrieb er für zwei Jahre. Gündogan berichtete jedoch: „Ich bin ehrlich. Und das wissen viele noch nicht: Am Ende ging es nicht um ein oder zwei Jahre. Es hat nicht an der Laufzeit gehakt. City hat relativ lange gewartet, bis die Gespräche wirklich intensiver wurden.“

Gündogan: Angebot von ManCity kam zu spät

Sein Ex-Klub war also einfach zu spät dran, um den deutschen Nationalspieler zu halten. „Wenn das etwas früher passiert wäre, wäre die Ausgangslage eine andere gewesen“, erklärte Gündogan. Er wolle zwar „nicht auf die kleinsten Details eingehen, aber es war recht spät in der Saison. Und rund um ein Champions-League-Viertel- oder Halbfinale will man sich dann auch als Spieler lieber rein aufs Sportliche konzentrieren. Ich wusste nicht, wie es weitergehen wird. Ich konnte nichts planen.“

Seinem Ex-Trainer Pep Guardiola macht er dabei keinen Vorwurf, doch von den Klub-Bossen hätte er sich offenbar mehr gewünscht: „Die Wertschätzung von Pep war immer da, aber offiziell vom Verein bewegte sich lange nichts. Bis Mai gab es wenig Grund für mich, dass ich mich verändern möchte.“ Dafür gab es viele Gründe für ihn, sich seinen „Kindheitstraum“ beim FC Barcelona zu erfüllen. Einer davon: Trainer Xavi. „Wir haben im Vorfeld des Transfers mehrmals telefoniert. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl“, erinnerte sich Gündogan und führte aus: „Ich finde, dass wir uns charakterlich sehr ähneln. Schon als Spieler hatte er einige Facetten in seinem Spiel, die in meinem ebenso vorkommen. Das könnte ein Grund sein, warum er mich wertschätzt.“