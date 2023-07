Ex-ManCity-Star verrät: Wie mich Guardiola zum Weinen brachte

Pep Guardiola ist ein Weltklasse-Trainer. Mit Manchester City gewann der Katalane in der abgelaufenen Saison das Triple aus Meisterschaft, FA-Cup und Champions League. Mehrere Spieler schwärmen von den Fähigkeiten des 52-Jährigen als Team-Leader und Taktiker – ganz im Gegensatz zu Gabriel Jesus. Der brasilianische Nationalspieler und einstige Top-Stürmer von City hat im Podcast Denilson Show nun verraten, dass er nach einer Entscheidung Guardiolas nicht nur den Klub sofort verlassen wollte, sondern auch geweint hat.

Jesus über ManCity-Enttäuschung mit Guardiola: „Weinend in mein Zimmer gegangen“

Was war passiert? Vor einem Heimspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain Ende November 2021 schaffte es Jesus nicht in die erste Elf. Guardiola setzte statt auf den Brasilianer völlig überraschend auf Außenverteidiger Oleksandr Zinchenko als hängende Spitze. „Er hat ihn im Training am Tag davor nicht einmal eingesetzt, sondern mit mir als Stürmer gespielt“, zeigte sich Jesus noch heute entsetzt.

Damals sei er nach der Entscheidung, die Guardiola zwei Stunden vor der PSG-Partie verkündete, sofort vom Team geflüchtet. „Ich habe nichts gegessen. Ich bin direkt weinend in mein Zimmer gegangen und habe meine Mutter angerufen“, berichtete Jesus. In diesem Gespräch habe er ihr mitgeteilt, dass er ManCity verlassen wollte. „Ich bin verrückt geworden“, so der Stürmer.

Tatsächlich gewann City das Spiel Ende November mit der kuriosen Guardiola-Aufstellung mit 2:1 – auch weil sich Jesus rechtzeitig aufraffte und der Trainer seinen Goalgetter, der mit einem Tor und einer Vorlage glänzte, noch einwechselte. Lust darauf hatte der Südamerikaner aber nicht: „Ich habe mich nicht warm gemacht. Ich fühlte mich schlecht.“

Gabriel Jesus: Arsenal-Wechsel hat mich „befreit“

Am Ende der Saison machte Jesus seine Ankündigung im Gespräch mit seiner Mutter wahr. Für 52,5 Millionen Euro wechselte der Stürmer-Star nach fünf Jahren bei ManCity zum Liga-Rivalen FC Arsenal. Dort gelangen ihm in 33 Einsätzen elf Treffer. Vor allem verbesserte sich seine Psyche. Der Wechsel habe ihn „befreit“, sagte er nun.