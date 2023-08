UEFA Supercup: Manchester City gegen FC Sevilla live im TV und Online-Stream sehen

Manchester City bekommt es im UEFA Supercup am Mittwoch (21 Uhr) mit dem FC Sevilla zu tun. Es ist das Duell zwischen dem amtierenden Champions-League-Sieger sowie dem Gewinner der Europa-League aus der vergangenen Saison. ManCity setzte sich im Finale 2023 mit 1:0 gegen Inter Mailand durch, Sevilla besiegte die AS Rom nach Elfmeterschießen mit 4:1.

In die neue Saison sind beide Teams total unterschiedlich gestartet. Während die Engländer zum Auftakt der Premier-League-Saison mit 3:0 beim FC Burnley gewannen, kassierten die Andalusier am ersten Spieltag von La Liga eine 1:2-Heimpleite gegen den FC Valencia. Wer schnappt sich jetzt den Titel in der neuen Auflage des Supercups? Der Nachfolger von Titelverteidiger Real Madrid wird an diesem Mittwoch im Karaiskakis-Stadion in Piräus gesucht.

Wie sehe ich das Spiel Manchester City gegen FC Sevilla live im TV?

Der Free-TV-Sender Sat. 1 zeigt den UEFA Supercup zwischen Manchester City und dem FC Sevilla am Mittwoch live. Die Übertragung mit Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Markus Babbel beginnt um 20.15 Uhr. Zum Anpfiff um 21 Uhr übernimmt Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Auch auf den Streamingplattformen ran.de und Joyn ist die Partie zu sehen.

Der Streamingdienst DAZN [Anzeige] zeigt den UEFA Supercup zwischen ManCity und Sevilla ebenfalls live. Zum Anpfiff übernimmt Max Siebald als Kommentator, Seb Kneißl ist als Experte im Einsatz.

Kann ich Manchester City gegen FC Sevilla im Livestream verfolgen?

Ja! Die Streamingplattformen ran.de und Joyn bieten einen Livestream auf ihrer Website an und übertragen die vollen 90 Minuten. Die Übertragung des Supercups zwischen Manchester City und dem FC Sevilla auf ran.de ist kostenlos, für Joyn werden pro Monat 6,99 Euro fällig - man kann diese Option aber auch für sieben Tage kostenlos testen.

Auch beim Streamingdienst DAZN wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt ihr kein DAZN-Abo, könnt ihr das Spiel dort nicht live verfolgen – Neukunden erhalten keinen Freimonat mehr. Die Monatsmitgliedschaft kostet für Neukunden 29,99 Euro.