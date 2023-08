Manchester City gegen Newcastle United live im TV und Online-Stream sehen

Von deutschen Chancen bis TV-Übertragung

Was man für die Leichtathletik-WM wissen muss

Die Weltmeisterschaften in der Leichtathletik stehen vor der Tür. Am Samstag beginnen die Wettkämpfe in Budapest. Welche deutsche Athleten gehen mit guten Chancen an den Start? Wie hoch sind die Sieg-Prämien? Wo kann man das Event im TV verfolgen? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.