ManCity ohne Guardiola: Das ist Interimstrainer Lillo

In den beiden kommenden Partien in der Premier League wird man Pep Guardiola an der Seitenlinie nicht sehen. Der Star-Trainer von Manchester City fällt nach einer Rücken-Operation vorerst aus und wird von einem erfahrenen Coach vertreten - Juanma Lillo. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, stellt den 57 Jahre alten Spanier vor dessen ersten Spiel als Interimstrainer am Sonntag bei Sheffield United (15 Uhr, Sky) vor.

Irgendwie hat es fast schon Tradition, dass Guardiola seine Co-Trainer an andere Vereine verliert. Mikel Arteta beispielsweise verließ den Trainerstab der Citizens im Winter 2019 und heuerte als Chef-Trainer beim FC Arsenal an. Im vergangenen Sommer suchten die Assistenten Rodolfo Borrell (Sportdirektor beim MLS-Klub Austin FC) und Enzo Maresca (Chef-Coach bei Leicester City) eine neue Herausforderung – und Pep musste sich wieder umschauen.

Die Wahl fiel auf Lillo, den der zweimalige Weltklub-Trainer bereits aus der Vergangenheit bestens kennt. Der heute 57-Jährige trainierte Guardiola sogar einst, als dieser seine Spielerkarriere im Jahr 2006 in Mexiko bei Dorados Sinaloa ausklingen ließ. Vier Jahre später begegneten sich die Beiden erneut, als Lillo mit UD Almería den FC Barcelona mit 2:2 stoppte. In den Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 setzte Pep schonmal auf den gebürtigen Basken als wichtigsten Mann an seiner Seite.

Trainer von Podolski in Japan

Lillo war als Chef-Trainer bei insgesamt zehn spanischen Klubs angestellt. Auf die nur knapp einjährige Amtszeit in Almeria folgten noch Stationen in Kolumbien bei Millonarios FC und Atlético Nacional, in Japan bei Vissel Kobe – dort trainierte er auch Lukas Podolski - , in China bei Qingdao FC sowie bis Juli 2023 in Katar bei Al-Sadd SC. Den Job in der Wüste ließ er für die Rückkehr nach Manchester sausen. Und Guardiola geriet nach der Wechsel-Bekanntgabe ins Schwärmen. „Juanma sieht Dinge, die sonst niemand in diesem Spiel sieht“, sagte der Star-Trainer im Sommer.

Lillo verstehe den Fußball auf einer „unglaublichen Ebene“. Guardiola kam bei der Gelegenheit, über den 57-Jährigen zu sprechen, gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und legte noch ein paar lobende Worte nach. „Er ist die perfekte Person an meiner Seite. Sein Wissen über den Fußball, seine Intelligenz und seine Menschlichkeit machen ihn zu einem ganz besonderen Menschen in meinem Leben, und wir haben eine gemeinsame Ideologie. Er ist ein Freund, ein Kollege und eine Inspiration“, sagte der ManCity-Coach.

Anekdote über Lillo

Wie der eigentliche Co-Trainer der Citizens tickt, beschrieb Ex-Profi Chico Flores vor einigen Jahren sehr gut. Lillo widme sich fast nur dem Fußball, erzählte er der spanischen Zeitung Mundo Deportivo: „Ich erinnere mich, dass er in Almería am Strand von Fabriquilla lebte. Er hatte ein altes Haus, in dem es kein Internet gab. Er wollte keine Ablenkungen haben, sondern sich auf seine Arbeit konzentrieren.“

Auf diese Arbeit setzte einst auch Jorge Sampaoli, der Lillo bei der chilenischen Nationalmannschaft und beim FC Sevilla an seiner Seite hatte. Inzwischen ist der 57-Jährige mit einem langfristigen Vertrag in Manchester ausgestattet. Und Guardiola möchte seinen „Freund, Kollegen und Inspiration“ nicht wieder nach nur zwei Jahren verlieren.