Guardiola warnt Klubs vor Konkurrenz aus Saudi-Arabien: Gefahr ist „Realität“

Eigentlich wollte Triple-Gewinner Manchester City seinen Stürmer-Star Riyad Mahrez nicht abgeben. Dass der Transfer des Algeriers zu Al-Ahli am Freitag trotzdem über die Bühne ging, hat City-Trainer Pep Guardiola nun zu einer eindringlichen Warnung an andere europäische Klubs bewegt. „Es geht nicht mehr um eine Gefahr. Es ist die Realität“, mahnte der Ex-Bayern-Coach am Samstag mit Blick auf die Kaufkraft der saudi-arabischen Klubs. Der Wüstenstaat wolle eine „starke Liga kreieren“ und sei aufgrund seiner finanziellen Mittel auf dem besten Weg dorthin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Guardiola über Saudi-Transfers: „Das hätte niemand für möglich gehalten“

Saudi-Arabien habe „den Markt verändert“, so das Fazit des Katalanen. Cristiano Ronaldo machte im vergangenen Winter mit seinem Transfer zu Al-Nassr den Anfang. In der kommenden Saison werden noch mehr Superstars wie Karim Benzema, Jordan Henderson und eben auch Mahrez in der Pro League spielen. „Vor ein paar Monaten als Cristiano der einzige war, der dorthin gegangen ist, hätte es niemand für möglich gehalten, dass es so viele Top-Spieler dort hinzieht“, sagte Guardiola und warnte: „In Zukunft werden es noch mehr sein. Dieser Prozess muss allen Klubs bewusst sein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vereine Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad und Zweitliga-Meister Al-Ahli wurden erst Anfang Juni zu jeweils 75 Prozent vom staatlichen Public Investment Fund (PIF) übernommen – und haben die nötigen finanziellen Argumente für Transfers auf ihrer Seite. Wie bei Mahrez, den City gar nicht verkaufen wollte, es aus finanzieller Vernunft dann doch tun musste. „Wir hatten definitiv gedacht, dass er hier bleibt“, sagte der Coach. Dann habe der Rechtsaußen jedoch ein „unglaubliches Angebot“ erhalten – bei dem City seinem Spieler „nicht sagten konnte: ‚Mach es nicht‘“, so Guardiola weiter. Der Verein sei „machtlos“ gewesen.

ManCity-Star Mahrez verdient bei Al-Ahli das Fünffache

Laut Medienberichten verdient der 32 Jahre alte Mahrez beim Saudi-Klub um den deutschen Trainer Matthias Jaissle nun das Fünffache seines City-Gehalts. Zudem überwies Al-Ahli an ManCity 35 Millionen Euro – eine Ablöse, die 15 Millionen Euro über dem Marktwert (laut transfermarkt.de) des Algeriers liegt.

Hält der Transfer-Boom in Saudi-Arabien an? Guardiola wagt keine Prognose: „Ich weiß nicht, wie lange sie das aufrecht erhalten können. Aber die Spieler wollen diese Erfahrung machen und in dieser Liga spielen.“