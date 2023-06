Bericht: Manchester City an Transfer von PSG-Star Achraf Hakimi interessiert

Nach dem historischen Triple-Gewinn von Manchester City wollen sich die Engländer offenbar weiter verstärken. So planen die Skyblues der spanischen Marca zufolge einen Transfer von Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain, um sich auf die möglichen Abgänge von Joao Cancelo und Kyle Walker vorzubereiten. Ein Wechsel des ehemaligen Dortmunders zum Premier-League-Giganten könnte auch Auswirkungen auf die Transfer-Aktivitäten des FC Bayern haben.

Die Münchener gelten nämlich als möglicher Abnehmer für den englischen Nationalspieler Walker, der noch bis 2024 an die Cityzens gebunden ist. Berichten zufolge sollen die Bayern dem 33-Jährigen einen Zweijahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr vorlegen wollen. Zwar will City wohl mit Walker verlängern, doch der Spieler ist wohl offen für etwas Neues und gilt als Wunschspieler von FCB-Coach Thomas Tuchel. Auch Cancelo, der in der Rückrunde nach München ausgeliehen war, spielt Medienberichten zufolge in den Planungen von Guardiola keine große Rolle mehr und dürfte den Verein bei einem passenden Angebot wohl verlassen, weshalb gleich zwei Planstellen im Kader des Star-Trainers frei werden könnten.

Knackpunkt bei einem Transfer von Hakimi zu City könnte allerdings in der Preisvorstellung von PSG liegen. Der 62-malige marokkanische Nationalspieler ist vertraglich noch bis 2026 an die Franzosen gebunden und hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Da der französische Meister 2021 selbst 68 Millionen Euro an Inter Mailand zahlte und nicht auf Einnahmen angewiesen sein dürfte, wird PSG wohl einen ähnlichen Preis aufrufen. Das City allerdings nicht vor hohen Ablöseforderungen zurückschreckt, haben Transfers wie der von Jack Grealish (117,5 Millionen Euro von Leeds United) oder Ruben Dias (72 Millionen Euro von Benfica Lissabon) in der Vergangenheit bereits gezeigt.

Hakimi stammt aus der Jugend von Real Madrid, schaffte es bei den Profis aber nicht sich nachhaltig durchzusetzen, weshalb er 2018 für zwei Jahre an Borussia Dortmund verliehen wurde. Nachdem er dort vollends überzeugen konnte (zwölf Tore, 17 Vorlagen in 73 Spielen), für den BVB aber schlichtweg zu teuer war, wechselte er 2020 für 43 Millionen Euro zu Inter Mailand. Eine italienische Meisterschaft später zog es den Marokkaner 2021 schließlich nach Frankreich. In 80 Spielen für PSG kommt er auf neun Tore und zwölf Vorlagen.