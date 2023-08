Haaland-Kuriosum bei spätem ManCity-Sieg

Lionsclub Kieler Sprotten

Entenrennen am Bootshafen: Es ging um Schönheit und Kampfgeist

Das Entenrennen am Bootshafen in Kiel startete mit einigen Neuerungen in die 17. Auflage. Am Ende zählte am Sonntag aber neben Schönheit auch der Kampfgeist der Enten. Und über allem steht natürlich der gute Zweck.