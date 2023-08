Guardiola redet schon über nächsten Titel mit Manchester City

"Nicht der einzige Chef"

BVB-Kapitän Can spricht über neue Rolle und gibt Update zu Trainingsblessur

In seiner Funktion als neuer Kapitän sieht Emre Can auch die anderen Spieler von Borussia Dortmund in der Verantwortung. „Nur weil ich die Binde trage, bin ich jetzt nicht der einzige Chef“, sagte Can in einem „Sky“-Interview und gab nach einer Blessur aus dem Training Entwarnung.