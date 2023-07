Mahrez wechselt von Manchester City nach Saudi-Arabien

Riyad Mahrez und Manchester City gehen getrennte Wege. Der Offensivspieler verlässt den amtierenden Triple-Sieger und schließt sich dem saudischen Erstligisten Al-Ahli in Dschidda an. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschrieb der 32-Jährige einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach überweist Al-Ahli für den Algerier eine Ablösesumme in Höhe von rund 35 Millionen Euro nach England.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei seinem neuen Klub trifft Mahrez unter anderem auf zwei ehemalige Premier-League-Stars. So stehen Offensivmann Roberto Firmino (vorher FC Liverpool) und Torhüter Edouard Mendy (FC Chelsea) im Aufgebot von Al-Ahli. Mit seinem Wechsel setzt Mahrez die Wechsel-Welle europäischer Stars fort. Erst am Vortag war der Transfer von Ex-Liverpool-Kapitän Jordan Henderson zu Al-Ettifaq verkündet worden. Auch prominente Profis wie etwa Karim Benzema, N‘Golo Kanté (beide Al-Ittihad) und Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) folgten in diesem Sommer bereits dem Lockruf aus der Wüste. Beim neuen Mahrez-Klub soll zudem Salzburg-Trainer Matthias Jaissle kurz vor der Unterschrift stehen.

Mahrez hatte seit 2018 bei Manchester City unter Vertrag gestanden. In 236 Partien für den Klub erzielte er 78 Tore und bereitete 59 weitere Treffer vor. In der vergangenen Saison gewann der 83-malige algerische Nationalspieler das Triple aus Champions-League-, Premier-League- und FA-Cup-Titel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige