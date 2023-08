Belgien-Star als Mahrez-Ersatz: ManCity offenbar vor Doku-Verpflichtung

Manchester City hat seinem Star-Ensemble offenbar einen weiteren Top-Youngster hinzugefügt. Wie internationale Medien übereinstimmend berichten, wechselt der belgische Flügelflitzer Jeremy Doku von Stade Rennes zum Triple-Sieger aus der Premier League. Demnach soll der Klub von Pep Guardiola für den 21-Jährigen eine stolze Ablösesumme in Höhe von bis zu 65 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Schon am Mittwoch soll Doku seinen Medizin-Check absolvieren und im Anschluss wohl einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Doku soll bei City die Lücke auf dem rechten Flügel schließen, die durch den nach Saudi-Arabien abgewanderten Riyad Mahrez entstanden war. Der Algerier hatte sich nach fünf Jahren bei den “Skyblues” in diesem Sommer für 35 Millionen Euro zu Al-Ahli verabschiedet.

Doku durchlief die Jugendmannschaften des belgischen Erstligisten RSC Anderlecht, wo er den Durchbruch in den Profifußball schaffte. 2020 galt er mit gerade mal 18 Jahren bereits als großes Talent und wechselte für 26 Millionen Euro zu Stade Rennes in die Ligue 1. Im selben Jahr gab der Belgier bereits sein Debüt in der Nationalmannschaft. Superstar und Bald-Teamkollege Kevin de Bruyne erkannte Doku schon damals als “Rohdiamant”.

City sucht weiter nach Gündogan-Ersatz

Zu Dokus Stärken gehören sein immenses Tempo und ausgezeichnete Dribbling-Qualitäten. Der Rechtsfuß kommt am liebsten über den rechten Flügel, kann aber auch auf der linken Seite spielen. In 92 Spielen für Rennes verzeichnete Doku zwölf Tore und zehn Torvorlagen.

Doku wäre nach Josko Gvardiol (RB Leipzig, 90 Millionen Euro) und Mateo Kovacic (Chelsea, 29 Millionen) der dritte kostspielige Neuzugang für ManCity. Weitere Millionen will der Guardiola-Klub auf der Suche nach einem Ersatz für Ilkay Gündogan in die Hand nehmen, der zum FC Barcelona wechselte. Als möglicher Nachfolger wird unter anderem West Hams Lucas Paquetá gehandelt. Mit einem ersten Angebot in Höhe von rund 80 Millionen Euro soll City aber abgeblitzt sein.