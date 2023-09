Nach Gewalt-Vorwürfen: Antony bei ManUnited zurück im Training

Nach Vorwürfen häuslicher Gewalt kehrt der brasilianische Nationalspieler Antony wieder ins Training bei Manchester United zurück. Darüber informierten die Red Devils am Freitag. Wie der Sender BBC vermeldete, war der 23 Jahre alte Offensivspieler des Premier-League-Klubs zuvor von der Polizei befragt worden - Antony wurde von seiner Ex-Freundin häusliche Gewalt vorgeworfen. Der Brasilianer hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

„Seit die Vorwürfe im Juni gegen ihn erhoben wurden, hat Antony mit der Polizei in Brasilien und Großbritannien kooperiert, und das tut er auch weiterhin“, hieß es in der Mitteilung von Man United. Man habe entschieden, dass er das Training wieder aufnehme und bis auf Weiteres auch für den Kader zur Verfügung stehe, während die Ermittlungen gegen ihn liefen. „Wir werden allerdings beobachten, welche weiteren Entwicklungen es in dem Fall gibt.“

Gleichzeitig verurteilte Manchester United jegliche Form von Gewalt und Missbrauch. „Wir erkennen die Bedeutung des Schutzes aller an dieser Situation Beteiligten und die Auswirkungen, die diese Vorwürfe auf Überlebende von Missbrauch haben, an“, schrieb der Rekordmeister.