Solskjaer: Diese fünf Top-Transfers gingen Manchester United durch die Lappen

Knapp zwei Jahre nach seiner Entlassung als Trainer von Manchester United hat Ole Gunnar Solskjaer einen Einblick in gescheiterte Transfer-Bemühungen seines Ex-Klubs gegeben und verraten, welche Stars dem englischen Rekordmeister während seiner rund dreijährigen Amtszeit durch die Lappen gingen. „Wir konnten die Spieler, die ich dem Verein genannt habe, nicht kaufen“, sagte der Norweger in einem Interview mit The Athletic und verwies darauf, dass sich die Rahmenbedingungen für United zuletzt massiv geändert hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als er noch als Profi für den Klub auflief (1996 bis 2007), sei es für Manchester einfacher gewesen, „die besten jungen Spieler“ wie Wayne Rooney oder Cristiano Ronaldo zu verpflichten, dies sei auf dem heutigen Spielermarkt jedoch nicht mehr möglich. „Zum Ende meiner Karriere hatten wir Arsenal und Chelsea als Rivalen. Heute haben die meisten Teams Geld. Und selbst, wenn sie keines haben, brauchen sie nicht zu verkaufen“, erklärte Solskjaer. Tatsächlich haben zahlreiche Klubs der Premier League aufgrund von Inverstoren-Millionen und der immensen TV-Einnahmen inzwischen andere finanzielle Möglichkeiten als in der Vergangenheit.

Eine Entwicklung, die sich auch sportlich auf das einst so vom Erfolg verwöhnte United niederschlägt. Der letzte Meistertitel wurde 2013 eingefahren. Das einstige Champions-League-Abonnement des Klubs hatte zuletzt nicht in jeder Saison Gültigkeit. Wohl auch, weil neben der gestiegenen Konkurrenz auf dem Transfermarkt nicht immer glückliche Personalentscheidungen getroffen wurden. Solskjaer zählt einige der verpassten Möglichkeiten, die er an den Verein herangetragen habe, auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Haaland, Bellingham, Rice & Co.: Die verpassten Transfers von Manchester United

So sei ihm Erling Haaland, der nach seinem Durchbruch bei Borussia Dortmund nun der Topstar von Uniteds Stadtrivalen Manchester City ist, bereits vor dessen Debüt bei RB Salzburg aufgefallen. Auch Declan Rice, der in diesem Sommer für 116 Millionen Euro von West Ham United zum FC Arsenal wechselte, habe sich auf seiner Liste befunden, gab Solskjaer an und nannte zudem Moises Caicedo (in diesem Sommer für 116 Millionen von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea), Jude Bellingham (in diesem Sommer für 103 Millionen von Borussia Dortmund zu Real Madrid) und Harry Kane als Transfer-Kandidaten während seiner Amtszeit.

Besonders Englands Nationalmannschafts-Kapitän hätte Solskjaer, der in Manchester von 2018 bis 2021 an der Seitenlinie stand, gern bei United gesehen. „Ich hätte Kane jeden Tag der Woche unter Vertrag genommen, und ich war der Meinung, dass er kommen wollte. Aber der Verein hatte aufgrund der finanziellen Zwänge von Covid-19 nicht das Budget“, erklärte der Coach. In der vergangenen Wechselperiode ging Kane zum FC Bayern. Die Münchner überwiesen die Bundesliga-Rekordsumme von 100 Millionen Euro an Tottenham Hotspur.