Bruno Fernandes neuer Kapitän von Manchester United

Manchester United hat den Nachfolger von Harry Maguire als Kapitän gefunden. Wie die Engländer am Donnerstagnachmittag mitteilten, läuft Bruno Fernandes künftig mit der Binde am Arm auf. Der Portugiese war zuvor bereits Stellvertreter für Maguire und hatte die Mannschaft in Abwesenheit des Engländers aufs Spielfeld geführt.

Maguire selbst hatte am Sonntag über die sozialen Medien verkündet, dass er von United-Trainer Erik ten Hag darüber informiert worden war, künftig nicht mehr Kapitän der Red Devils zu sein. Obwohl er „persönlich äußerst enttäuscht“ sei, werde er „weiterhin jedes Mal, wenn ich das Shirt trage, mein Bestes geben“, schrieb Maguire auf seinem Twitter-Account.

Der Innenverteidiger spielte in der vergangenen Spielzeit nur eine untergeordnete Rolle im Team von ten Hag. Zwar kam er wettbewerbsübergreifend auf 31 Einsätze (knapp 1.600 Spielminuten), meist blieb dem 30-Jährigen allerdings nur die Joker-Rolle. Ganz anders bei Fernandes: Der offensive Mittelfeldspieler war unumstrittener Stammspieler und konnte in 59 Spielen mit 14 Toren und 15 Vorlagen glänzen. In 42 Partien trug der 57-malige portugiesische Nationalspieler dabei die Kapitänsbinde.

