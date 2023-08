Perfekt: Manchester United verpflichtet Höjlund für Mega-Ablöse

Manchester United hat seine Suche nach einem neuen Mittelstürmer erfolgreich abgeschlossen: Am Samstag vermeldete Englands Rekordmeister die Verpflichtung des dänischen Nationalspielers Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo. Der 20-Jährige unterschreibt bei den „Red Devils“ einen Vertrag bis 2028 und kostet den Premier-League-Klub eine mehr als stattliche Ablösesumme. Unterschiedlichen Medienangaben zufolge liegt diese zwischen 60 und 80 Millionen Euro. Klar scheint: United bezahlt für den eigentlich noch bis 2027 an Atalanta gebundenen Youngster einen Preis über Marktwert. Dieser beträgt laut transfermarkt.de 45 Millionen Euro.

„Ich freue mich unglaublich über die Möglichkeit, diesen Traum zu verwirklichen, und ich bin entschlossen, das Vertrauen, das der Verein in mich setzt, zurückzuzahlen“, wird der Angreifer in der Klub-Mitteilung zitiert: „Es ist noch früh in meiner Karriere, aber ich weiß, dass ich bereit bin, den Schritt nach oben zu machen und mit dieser Gruppe von Weltklassespielern zu spielen.“

In Manchester, wo in der vergangenen Saison vieles von der Treffsicherheit Marcus Rashfords abhängig war, erhöht Höjlund die Offensiv-Optionen für Trainer Erik ten Hag. Ob das Top-Talent in der stärksten Liga der Welt sofort funktioniert, muss jedoch abgewartet werden. In Bergamo hatte man den Angreifer in der vergangenen Saison behutsam aufgebaut – was allerdings dazu führte, dass Höjlund nicht immer in der Startelf gesetzt war. Insgesamt bestritt der Stürmer 32 Spiele in der Serie A und erzielte dabei neun Tore.

Höjlund kurzzeitig auch im Visier des FC Bayern

Bergamo hatte Höjlund erst im August 2022 für eine Ablöse in Höhe von gut 17 Millionen Euro vom österreichischen Erstligisten Sturm Graz verpflichtet. In den vergangenen Wochen war der Däne, der in bislang sechs Länderspielen insgesamt sechsmal ins Schwarze traf, auch kurzzeitig mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Für die Münchner ist in diesem Sommer jedoch der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane von Tottenham Hotspur das Transferziel Nummer eins.