Offiziell: Manchester United holt Inter-Torwart Onana

Nachdem David de Gea Manchester United am Saisonende nach insgesamt zwölf Jahren im Klub mit Vertragsende verlassen hat, ist United auf der Suche nach einem Nachfolger schnell fündig geworden. Wie der Klub am Donnerstagabend mitteilte, wechselt André Onana von Inter Mailand zu den Red Devils. Dort hat der 27-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Berichten zufolge kostet der Kameruner über 50 Millionen Euro Ablöse. In Manchester trifft er nun auf seinen alten Förderer Erik ten Hag, unter dem er zwischen 2017 und 2022 bereits bei Ajax Amsterdam gearbeitet hat. Als Ersatz möchte Inter wohl Bayern-Torwart Yann Sommer verpflichten und die in dessen Vertrag vereinbarte Ausstiegsklausel ziehen.

Onana ließ sich in der United-Mitteilung wie folgt zitieren: „Zu Manchester United zu wechseln ist eine unglaubliche Ehre und ich habe mein ganzes Leben lang hart daran gearbeitet, diesen Moment zu erreichen, und dabei viele Hindernisse überwunden. Im Old Trafford rauszugehen, um unser Tor zu verteidigen und einen Beitrag zum Team zu leisten, wird eine weitere tolle Erfahrung sein. Dies ist für mich der Beginn einer neuen Reise, mit neuen Teamkollegen und neuen Ambitionen, für die ich kämpfen muss.“

Bevor der Verein den Wechsel offiziell gemacht hatte, verabschiedete sich Onana über die sozialen Medien bei den Inter-Fans. „Ich hätte nie gedacht, dass ein Abschied so schwer sein würde. Vor einem Jahr wurde ich Nerazzurro, viele Leute sagten mir, dass dieser Klub und diese Stadt etwas Besonderes hätten. Jetzt kann ich es bestätigen. (...) „Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages wieder, aber jetzt ist es an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und Sie aus der Ferne anzufeuern“, richtete der Torwart seinen Blick auf seine neue Challenge bei United.

Onana kam im Sommer 2022 ablösefrei von Ajax Amsterdam und beerbte den langjährigen Inter-Torwart Samir Handanovic. Und das gelang ihm eindrucksvoll: In 41 Spielen behielt er sein Tor 19 Mal sauber und musste nur 36 Mal hinter sich greifen. Der Nationaltorhüter Kameruns (34 Spiele) war maßgeblich daran beteiligt, dass die Mailänder es bis ins Champions-League-Finale geschafft hatten, wo letztlich gegen Manchester City (0:1) Endstation war.