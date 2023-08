Nach rund acht Monaten: Neuer erstmals wieder mit Training im Torwart-Team

Manuel Neuer hat auf dem Weg zu seinem Comeback den nächsten großen Schritt gemacht. Am Montag absolvierte der Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft erstmals nach seinem im vergangenen Dezember erlittenen Unterschenkelbruch ein Training im Kreis des Torwart-Teams seines Klubs. Gemeinsam mit Sven Ulreich und dem zuvor als Zugang präsentierten Daniel Peretz hechtete der 37-Jährige an der Säbener Straße den Bällen nach. Wann Neuer in den Pflichtspielbetrieb einsteigen kann, ist allerdings noch offen. Die Bayern dürften mit seiner Rückkehr nun in den kommenden Wochen planen. Der 23 Jahre alte Peretz, der für rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv verpflichtet worden war, gilt bei den Bossen als Investition in die Zukunft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Nachrichten gab es derweil auch von Jamal Musiala. Der Nationalspieler, der zuletzt von einem Muskelfaserriss ausgebremst worden war, kehrte am Montag ins Lauftraining zurück. Zugang Raphael Guerreiro (Muskelbündelriss), der nach seinem ablösefreien Wechsel von Borussia Dortmund nach München verletzungsbedingt noch kein Pflichtspiel für seinen neuen Klub bestreiten konnte, setzte derweil sein Aufbauprogramm auf dem Rasen fort. Der wechselwillige Benjamin Pavard, für dessen Zukunft vor Ablauf der Wechselfrist am Freitag eine Lösung gefunden werden soll, nahm nach überstandenen Rückenproblemen das Training mit der Mannschaft wieder auf.

Die nächste Partie der Bayern steht am kommenden Samstag an. Dann muss die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die mit Siegen bei Werder Bremen (4:0) und gegen den FC Augsburg (3:1) in die Bundesliga-Saison gestartet war, bei Borussia Mönchengladbach ran.