Hamann: Bayern kann auf Neuer „keine Rücksicht mehr nehmen“

Die Rückkehr von Torwart Manuel Neuer verzögert sich immer weiter. Der Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft hatte sich im Winter bei einer Skitour einen Unterschenkelbruch zugezogen. Das Aufbauprogramm läuft schleppend, der 37 Jahre alte Keeper erlebte bereits einige Rückschläge. Aus Sicht von Dietmar Hamann muss der deutsche Rekordmeister nun mit der Verpflichtung einer etatmäßigen Nummer eins reagieren. „Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, wo du keine Rücksicht mehr nehmen kannst auf Manuel Neuer“, sagte der ehemalige Profi am Sonntagmorgen bei Bild TV. Neuer habe die Münchner „selbstverschuldet in eine sehr prekäre Situation gebracht“. Zu viel Rücksicht auf ihn zu nehmen, „halte ich für fahrlässig“, sagte Hamann.

Berichten zufolge soll ein Comeback des DFB-Torhüters erst 2024 möglich sein. Auch Hamann bezweifle, dass Neuer in diesem Jahr schon wieder spiele. „Die Frage ist ja auch, wenn er wiederkommt, wie er wiederkommt. Das wissen wir nicht. Jetzt zu denken, dass er genauso gut oder besser zurückkommt als vorher, ist utopisch“, sagte der TV-Experte und ergänzte: „Deshalb verstehe ich die Haltung der Bayern nicht. Natürlich hat er große Verdienste. Aber man darf nicht vergessen, dass er den Verein Unmengen an Geld gekostet hat mit der Verletzung.“

Vor der Rückrunde musste der FCB kurzfristig mit Yann Sommer einen Neuer-Nachfolger für rund neun Millionen Euro verpflichten. Überzeugen konnte der Ex-Schlussmann von Borussia Mönchengladbach nicht. Nun wechselte der Schweizer für kolportierte sechs Millionen Euro zu Inter Mailand. Der in den vergangenen beiden Jahren an die AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel zog per Leihe zum VfB Stuttgart weiter. Als Nummer eins geht Stand jetzt Ersatzkeeper Sven Ulreich in die Saison. Er stand auch beim Supercup (0:3) im Bayern-Tor.

Torwart-Suche des FC Bayern: Mehrere Namen im Gespräch

Die Situation auf der der Torhüterposition in München war durch die Transfer-Saga um Harry Kane jüngst ein wenig in den Hintergrund gerückt. Hamann meint, die 100 Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) für den Mittelstürmer hätten teilweise in einen neuen Keeper investiert werden können: „Sie haben schon sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen für Kane, wahrscheinlich 20, 30 Millionen mehr als gedacht. Das wäre das Geld gewesen, was für einen Torhüter eingeplant war.“ Als Top-Kandidat galt zuletzt Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea), doch der Spanier bevorzugt offenbar den Wechsel in seine spanische Heimat zu Real Madrid. Im Gespräch sind noch Marokkos Nationaltorwort Bono (FC Sevilla) sowie die Spanier David de Gea (vereinslos nach Abschied von Manchester United) und David Raya (FC Brentford). Géronimo Rulli (Ajax Amsterdam) verletzte sich an der Schulter und ist damit aus dem Rennen.

Aus Hamanns Sicht müsse sich Bayern um eine starke Nummer eins bemühen, die selbst im Falle der Neuer-Rückkehr in einen echten Konkurrenzkampf mit dem deutschen Keeper eintreten könne. „Nach einem Weltklassetorwart zu suchen, der sich auf die Bank setzt, wenn er (Neuer, d. Red.) wiederkommt, den gibt es nicht“, betonte der Champions-League-Sieger von 2005.