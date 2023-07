Alles auf Neuer! Wie der FC Bayern bei der Torwart-Frage ins Risiko geht

Beim Blick auf den aktuellen Kader des FC Bayern ist die Torwart-Position fast schon überrepräsentiert. Da ist Manuel Neuer - Kapitän der Münchner und der deutschen Nationalmannschaft. Da ist Yann Sommer - Schweizer Auswahlkeeper und feste Bundesliga-Größe. Da ist Alexander Nübel - einst als größtes deutsches Torhüter-Talent gefeiert und damals als designierter Neuer-Nachfolger fest eingeplant. Da ist Sven Ulreich - 34 Jahre alter Haudegen und oft Ersthelfer bei personellen Notlagen. Hat Trainer Thomas Tuchel also die Qual der Wahl? Mitnichten. Schaut man genauer hin, dünnt sich der Kreis der Kandidaten für einen Einsatz in den ersten Pflichtspielen der Saison massiv aus.

Neuer ist weiterhin nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und arbeitet nach einem im vergangenen Dezember erlittenen Unterschenkelbruch noch immer am Comeback. „Ich denke, dass der Punktspielauftakt und der Supercup-Auftakt ein zu ambitioniertes Ziel ist. Das brauchen wir uns und Manu auch gar nicht auf die Schultern legen“, hatte Tuchel zuletzt gesagt. Sommer kann den Klub derweil für eine festgeschriebene Ablöse verlassen und wird in den kommenden Wochen das Weite suchen. Besonders Inter Mailand gilt als Interessent.

Auch Nübel fahndet nach einem neuen Arbeitgeber, nachdem sich sein vor rund drei Jahren begonnenes Engagement in München als Missverständnis herausgestellt und er bereits die vergangenen beiden Spielzeiten auf Leihbasis bei der AS Monaco verbracht hat. Der VfB Stuttgart würde den 26-Jährigen wohl mit Kusshand nehmen, konnte sich mit den Bayern bislang aber nicht auf die Rahmenbedingungen eines Transfers einigen.

FC Bayern: Wohl nur Ulreich bleibt als Neuer-Alternative

Folge des regen Personal-Treibens zwischen den Pfosten: Der deutsche Rekordmeister dürfte zeitnah wieder dort angelangt sein, wo er bereits unmittelbar nach der Neuer-Verletzung vor rund sieben Monaten war: Mit Ulreich als einziger Alternative - zumindest für die Auftritte am 12. August im DFL-Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig und zum Bundesliga-Start am 18. August bei Werder Bremen. Danach könnte es mit Neuers Rückkehr klappen - muss es aber nicht. Pikant: In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war man bei den Bayern von Ulreichs Können offenbar nicht vollends überzeugt und verpflichtete eilig Sommer als Neuer-Vertreter.

Doch was passiert, wenn die Nummer eins doch noch länger als gedacht fehlt? Oder der 37-Jährige, der während der Vorbereitung auch auf die Asien-Reise des Klubs verzichten wird, nach ersten Einsätzen einen Rückschlag erleidet? Offenbar will man beim FCB ins Risiko gehen und auf die Verpflichtung eines neuen hochkarätigen Keepers verzichten. Man solle „keinen teuren Torwart kaufen“, riet Ehrenpräsident Hoeneß zuletzt, wischte damit Gerüchte um eine Verpflichtung von Giorgi Mamardashvili (FC Valencia) weg und setzt alles auf die Karte Neuer, den man mit Blick auf eine möglichst baldige Rückkehr auf gar keinen Fall unter Druck setzen will.

„Das Ziel ist, dass Manuel unsere Nummer eins ist. Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht es uns gut“, meinte Hoeneß über den Keeper, mit dem sich der Klub wegen der Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic vor gut fünf Monaten fast noch überworfen hatte. Und der nun trotz aller gesundheitlicher Probleme wieder der große (und wohl einzige) Hoffnungsträger zwischen den Pfosten sein wird.