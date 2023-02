﻿Maradona und der Aberglaube: Wieso die SSC Neapel derzeit Italiens Fußball dominiert

Gelingt der SSC Neapel das „Unaussprechliche“? Der Aberglaube verlangt, das Wort Meisterschaft zu vermeiden. Was es damit beim Ex-Klub von Argentiniens Fußballlegende Diego Maradona auf sich hat und warum die Süditaliener diesem Erfolg gerade so nah sind.

Wer an die SSC Neapel denkt, hat unweigerlich einen der größten Fußballer aller Zeiten vor Augen: Diego Maradona spielte von 1984 bis 1991 beim italienischen Traditionsverein. Der Aufstieg von Argentiniens Legende ist eng verbunden mit seinem Wechsel ins Zentrum einer der ärmsten Regionen Europas. Die Camorra, die berüchtigte Mafia-Organisation, hatte den seinerzeit rund 24 Millionen Mark teuren Transfer Maradonas mitfinanziert. Mit ihm gewann der Klub die einzigen Meisterschaften: 1987 und 1990. Jetzt, 33 Jahre später, hat Neapel die Riesenchance auf den ersehnten dritten Titel.

Was es in Neapel mit „Scaramanzia“ auf sich hat

Doch in der süditalienischen Metropole ist der Aberglaube mindestens ebenso weit verbreitet wie der Geist Maradonas. Man setzt auf „Scaramanzia“, so etwas wie Geisterbeschwörung, um den Erfolg nicht zu gefährden. Deshalb gilt es, das Wort Meisterschaft zu vermeiden. Dabei ist die Konstellation auch historisch günstig: Auf den WM-Titel Argentiniens 1986 folgte ein Jahr später Neapels erste Meisterschaft. Im vergangenen Jahr hat Maradonas Nachfolger Lionel Messi seinem Land wieder diesen Erfolg beschert. Geschichte könnte sich am Fuße des Vulkans Vesuv also wiederholen.

Wird außerhalb Argentiniens nirgends so sehr verehrt wie in Neapel, wo er sieben Jahre lang spielte: Fußball-Legende Diego Maradona. © Quelle: Meazza Sambucetti/AP/·Shutterst

Den Erfolg hatte die SSC schon häufiger vor Augen. Im Vorjahr war Neapel in der Hinrunde lange Tabellenführer, lag im Saisonendspurt nur einen Punkt hinter dem späteren Titelträger AC Mailand – am Ende belegte der Klub nur Platz drei. Nun beträgt der Vorsprung auf Inter Mailand schon 15 Punkte, das gab es in der Serie A noch nie. Das Team von Trainer Luciano Spalletti hat in der Saison erst einmal verloren – vor anderthalb Monaten gegen Inter.

Zu Beginn der Saison war all das nicht abzusehen. Da mussten aus Kostengründen Leistungsträger wie Verteidiger Kalidou Koulibaly (FC Chelsea) und Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) verkauft werden, im Januar 2022 war Stürmer Lorenzo Insigne abgegeben worden. Womöglich ist das der entscheidende Punkt. Mit den alten Stars habe die Überzeugung gefehlt, ist man sich unter Neapels Fans sicher.

Frankfurts Trainer nennt Neapels Spielweise „anti-italienisch“

Die Sommertransfers haben sich zudem ausgezahlt. Der südkoreanische Verteidiger Kim Min-jae überzeugt ebenso wie Georgiens Talent Khvicha Kvaratskhelia. Den 22 Jahre alten Offensivmann, aus der russischen Liga gekommen, nennen sie „Kvaradona“. „Wir hatten im Sommer den Mut und die Weitsicht, unsere Mannschaft zu verjüngen und mit Talenten von großer Qualität zu verstärken“, sagte Präsident Aurelio De Laurentiis jüngst in der „Sport Bild“. Der italienische Filmproduzent besitzt den Klub seit rund 20 Jahren.

Die Kaderplanung paart sich mit dem guten Händchen von Coach Spalletti in dessen zweiter Spielzeit bei Neapel. Der 61-Jährige, bislang noch ohne Meistertitel, hat ein funktionierendes Kollektiv geschaffen. Spalletti lässt – ganz und gar entgegen der italienischen Tradition – einen mitreißenden Offensivfußball spielen, der sehr variabel ist. Mario Rieker, Experte für die Serie A bei DAZN und jahrelanger Begleiter des Fußballs in Italien, sagt im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Für mich ist Neapel derzeit das interessanteste und spannendste Team in den vier europäischen Top-Ligen.“ Für Holland- und AC-Mailand-Legende Ruud Gullit ist Napoli sogar Favorit auf den Sieg der Champions League, wie er am Montag vor Journalisten betonte.

Im Achtelfinal-Hinspiel an diesem Dienstag (21 Uhr, Prime Video) empfängt Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt den italienischen Spitzenreiter. Frankfurts Trainer Oliver Glasner nennt die Spielanlage des kommenden Gegners „antiitalienisch“. Die Verantwortlichen des hessischen Bundesligisten versuchen derweil, die Ehrfurcht nicht zu groß werden zu lassen. „Fragen Sie mal die Teams, die gegen uns schon angetreten sind: Gegen Eintracht Frankfurt zu spielen macht auch keinen Spaß“, sagte Sportvorstand Markus Krösche jüngst im RND-Interview.

Neapel hat in dieser Saison indes auch schon vielen Topteams das Vergnügen geraubt. 20 Tore schoss das Spalletti-Team in der Gruppenphase der Champions League. Den FC Liverpool besiegten die Süditaliener am ersten Spieltag vor heimischem Publikum mit 4:1. Ajax Amsterdam verlor 1:6.

In Neapel ist „die ganze Stadt euphorisiert“

In der Heimat kassierte Juventus Turin, noch bevor die Liga dem Klub wegen Bilanzfälschung satte 15 Punkte abgezogen hatte, eine herbe 1:5-Pleite gegen den Tabellenführer. „Spätestens danach war das Selbstvertrauen da, in dieser Saison die beste Mannschaft des Landes zu sein“, sagt Marco Hagemann dem RND. Der Kommentator ist in der Königsklasse für DAZN im Einsatz, hat Neapel eng verfolgt und wird im Achtelfinal-Rückspiel der Eintracht bei der SSC (15. März, 21 Uhr) am Mikrofon dabei sein. Hagemann betont, derzeit sei „die ganze Stadt euphorisiert“ und macht deutlich: „Da lechzt man nach dem Scudetto.“ Das ist die Bezeichnung für Italiens Meistertrophäe.

Maradona ist in dieser fußballverrückten Stadt und dem Klub, der seit dessen Tod im Jahr 2020 im Stadio Diego Armando Maradona spielt, sowieso immer mit dabei . „Natürlich“ guckt er von oben zu, sagte Klubchef De Laurentiis: „Für Neapel war er ein Mythos und ein Mann, der es geschafft hat, die Neapolitaner zu sportlichen Ambitionen zu treiben, an die man vorher nicht zu denken wagte.“ Und dem Aberglauben folgend auch besser nicht aussprechen sollte – egal, wie gut die Voraussetzungen auch sind.