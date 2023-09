Plötzlich wieder Hoffnungsträger: Terzic erklärt Aufschwung von Reus

Marco Reus ist drauf und dran, sich seinen Stammplatz bei Borussia Dortmund zurückzuholen. In der vergangenen Woche gegen den VfL Wolfsburg (1:0) durfte der 34-Jährige mal wieder von Beginn an ran und nutzte seine Chance eindrucksvoll. Mit seinem goldenen Tor in der 69. Minute avancierte Reus nicht nur zum Matchwinner, sondern bewahrte den ansonsten mal wieder viel zu blassen BVB vor einem weiteren Dämpfer. Bereits am Spieltag davor war Reus als Joker im Spiel beim SC Freiburg (4:2) erfolgreich.

Es ist wahrscheinlich, dass Trainer Edin Terzic seinen erfahrenen Offensivmann auch am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim wieder in die Startelf des Revierklubs beordert. Bestätigen wollte der BVB-Coach das auf der Pressekonferenz am Donnerstag zwar noch nicht, lobende Worte für Reus hatte er dennoch übrig. „Wir haben immer wieder gesagt, wie wichtig Marco für uns, für uns als Mannschaft, für uns im Trainerteam ist“, sagte der 40-Jährige und fügte an: „Und jetzt zeigt er es gerade. Er hat gerade einen richtig guten Lauf.“

BVB-Trainer Terzic: „So werden wir jeden Tag besser“

Seinen Startelfeinsatz gegen Wolfsburg habe sich Reus „über gute Trainingsleistungen“ und „über gute Kurzeinsätze“ verdient, erklärte Terzic weiter. Der Kapitän der vergangenen Saison habe „seine Chance letzte Woche eindrucksvoll wahrgenommen“. Das klingt nicht so, als würde Terzic ernsthaft darüber nachdenken, Reus wieder auf die Bank zu verbannen. Vielmehr wird auch der BVB-Trainer wissen, dass seine Mannschaft in der aktuellen Situation kaum auf einen so formstarken und erfahrenen Spieler wie Reus verzichten kann.

Denn die Dortmunder haben ihren Rhythmus in dieser Saison noch nicht wirklich gefunden. Mit elf Punkten nach fünf Spielen sind sie zwar in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, überzeugende Auftritte waren bislang aber Mangelware. In der Champions League verloren sie zudem mit 0:2 bei Paris Saint-Germain. Mit einem wiedererstarkten Reus soll nun auch die Spielstärke des BVB zurückkommen. „So werden wir jeden Tag besser, wenn wir uns gegenseitig ans Limit pushen“, sagte Terzic.