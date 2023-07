RB-Manager Eberl erklärt Vertragsverlängerung mit Trainer Rose

Die Vertragsunterschrift von Marco Rose war keine Überraschung mehr. Der Trainer von RB Leipzig hat den Kontrakt beim sächsischen Bundesligisten verlängert und ist nun bis 2025 an den Klub gebunden. Max Eberl, Sport-Geschäftsführer des Champions-League-Teilnehmers, erklärt die Entscheidung. „Unser persönliches Verhältnis ist geprägt von Vertrauen und großer Wertschätzung“, wird der 49-Jährige in der Vereinsmitteilung vom Freitag zitiert. Eberl: „Wir sind beide überaus ambitioniert und erfolgsorientiert. Wir wollen uns immer wieder fordern. Deshalb haben wir uns für einen Zweijahresvertrag entschieden und freuen uns sehr, den Weg gemeinsam fortzusetzen.“ Das Arbeitspapier wäre ursprünglich nach der anstehenden Saison im kommenden Sommer ausgelaufen.

Der gebürtige Leipziger Rose hatte RB im September 2022 nach einem misslungenen Saisonstart von Domenico Tedesco übernommen. „Gemeinsam mit seinem Trainerteam hat er die Mannschaft stabilisiert, Widerstände überwunden und am Ende noch einen großartigen 3. Platz in der Bundesliga und somit die Qualifikation zur Champions League erreicht“, betonte Eberl, der selbst erst im Dezember sein Amt in Leipzig angetreten hatte: „Die Krönung der Saison war für uns alle dann der Pokalsieg“, meinte der Manager zum Titel, den Leipzig unter Tedesco auch 2022 gewonnen hatte. Rose sagte zu seiner Vertragsverlängerung: „Als ich nach dem Pokalsieg in all die glücklichen Gesichter zigtausender Fans geschaut habe, hat mich das stolz gemacht. Leipzig ist meine Stadt und Ostdeutschland meine Heimat.“

Leipzigs Trainer Marco Rose (M) jubelt mit seinen Spielern und dem Pokal auf der Siegesfeier auf der Festwiese vor dem Stadion. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Vor Leipzig trainierte Rose den BVB (2021 bis 2022), Borussia Mönchengladbach (2019 bis 2021) sowie Österreichs Serienmeister RB Salzburg (2017 bis 2019). „Marco verbindet viele Dinge miteinander, die einen herausragenden Trainer ausmachen, und passt zum RB-Fußball und zu Leipzig wie die Faust aufs Auge“, erklärte Eberl: „Er lässt sehr aktiv und geradlinig nach vorne spielen und dennoch mit einer guten Stabilität. Sein Fußball beinhaltet Pressing, Umschaltspiel und Ballbesitz gleichermaßen.“

Keine Kampfansage in Richtung Meisterschaft

Mit Blick auf die kommende Saison hält sich Rose in Sachen Meisterschaft bedeckt. Im Trainingslager in Bruneck sagte er der LVZ, man wolle bei sich und dem offensiven Ansatz bleiben. „Wir schreiben uns auf die Fahnen, Spiele zu gewinnen. Möglichst viele. Gegen wen auch immer. Großartige Kampfansagen gibt es von uns nicht, das macht keinen Sinn“, sagte Rose.