Verratti wechselt in die Wüste: PSG-Star teuerster Katar-Neuzugang der Geschichte

Paris St.-Germain hatte ihn bereits nicht mehr in den Champions-League-Kader berufen – jetzt ist auch klar, warum: Marco Verratti verlässt die Pariser in Richtung Katar zum Erstligisten Al-Arabi SC. Das bestätigten beide Klubs am Mittwochabend. Während zahlreiche Spieler von europäischen Topklubs diesen Sommer nach Saudi-Arabien wechselten, zieht es Verratti in das Gastgeberland der vergangenen Fußball-Weltmeisterschaft.

Gezahlt werden in Katar trotzdem saudische Preise: Nach Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano, überweist Verrattis neuer Klub eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro für den 30-Jährigen an PSG. Damit wäre der italienische Nationalspieler der teuerste Transfer in der Geschichte der katarischen Liga, deren Transferfenster noch bis zum 18. September geöffnet ist.

Verratti wechselte 2012 zu PSG. Seitdem absolvierte er 276 Ligue-1-Spiele für Paris. Dabei gelangem dem 30-Jährigen sieben Treffer und 42 Vorlagen. In der Champions League kam der Mittelfeldstratege 79-mal (3 Tore, 9 Vorlagen) für die französischen Hauptstädter zum Einsatz. Mit den „Rot-Blauen“ gewann Verrati neunmal die französische Meisterschaft und je sechsmal den französischen Pokal und Ligapokal. Ein Gewinn der Champions League, für den die Verantwortlichen von PSG seit Jahren hunderte Millionen Euro in den Kader investieren, blieb ihm aber verwehrt. Dafür gewann „die kleine Eule“, wie der 1,65 Meter große Verratti in Paris genannt wurde, 2021 mit Italien die Europameisterschaft.

Verratti spielt mit Thiago-Bruder in einem Team

Bei seinem neuen Verein Al-Arabi SC ist Verratti auf Anhieb der Top-Spieler. Bekannte Namen im Kader des amtierenden katarischen Pokalsiegers sind Ex-Bundesliga-Verteidiger Abdou Diallo (Mainz, Dortmund, Leipzig) und Rafinha, der aus der Jugend des FC Barcelona stammt und zwischen 2020 und 2022 gemeinsam mit Verratti bei PSG spielte. Rafinha ist außerdem der Bruder von Ex-Bayern-Star Thiago Alcántara.