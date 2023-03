﻿Mario Götze: „Die letzten Turniere waren einfach nicht gut genug“

Für immer der WM-Held von 2014: Mario Götze schoss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einst zum vierten Weltmeistertitel, galt als einer der größten Hoffnungsträger der Nation. Inzwischen ist der 30-Jährige gereift und blickt in die Zukunft.

Mario Götze, als Sie letzten Sommer nach Frankfurt kamen, sagten Sie, dass der einzige Mensch, der Sie noch nie auf das goldene Tor 2014 angesprochen hat, Ihr Sohn Rome sei. Hat er es inzwischen gesehen?

(lacht) Nein. Bei ihm stehen Feuerwehrmann Sam und die Hunde von Paw Patrol noch deutlich höher im Kurs. Ich bezweifle auch stark, dass er mit knapp drei Jahren schon realisieren würde, dass das Tor nicht ganz unwichtig war. Er ist ab und zu im Stadion, aber so wie mir meine Frau gesagt hat, interessiert er sich dann auch für die Fans um ihn herum, findet die Gesänge spannend oder wenn mal Tauben durchs Stadion fliegen. Das Schönste ist für mich, wenn ich ihn nach dem Spiel in den Arm schließen kann und wir ein bisschen auf dem Platz kicken. Aber über das Tor werden wir schon noch mal ein längeres Papa-Sohn-Gespräch haben – hoffentlich.

Wird es schwer für ihn, der Sohn von Mario Götze zu sein?

Er kann ja nichts für seinen Papa. Im Ernst: Es gibt aus meiner Sicht zwei Wege: Entweder man lernt, damit umzugehen, oder man geht der Sache aus dem Weg. Das wird die Zeit zeigen. Wir gehen grundsätzlich relativ offen damit um, aber wissen, dass dieses Thema auf uns zukommen wird.

Würden Sie Ihrem Sohn aus heutiger Sicht dazu raten, Fußballprofi zu werden, sollte er es eines Tages wollen?

Das hängt von vielen Faktoren ab. Ich selbst hatte relativ früh eine Passion für Fußball und das nötige Talent. Wenn das zusammenkommt, dann ergibt sich der Weg möglicherweise von allein. Ich würde es im Rückblick wieder so machen. Am Ende ist es ein Spiel, das ohne Ende Spaß macht und mit dem wir auch noch viele Leute begeistern. Von daher würde ich jedem dazu raten, wenn man die Gelegenheit dazu hat, die nötige Leidenschaft und Leidensfähigkeit mitbringt.

Ein Teil der Entwicklung im Fußball ist die „Entfremdung“ von der Basis, die speziell dem DFB vorgeworfen wird. Teilen Sie diese Meinung, oder ödet Sie die Debatte an?

Es gab und gibt zuletzt so viele Themen, mit denen nicht nur der Fußball, sondern die ganze Gesellschaft klarkommen musste: Corona oder den Krieg in der Ukra­i­ne beispielsweise. Das hat teilweise für große Verunsicherung und Sorgen in der Bevölkerung gesorgt – und vielleicht auch für manches nicht gerechtfertigte Pauschalurteil. Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, dass der Sport, besonders der Fußball, sich für vieles rechtfertigen musste.

Dennoch ist nicht zu leugnen: 2014 war die Stimmung rund um die Nationalelf nach dem Titelgewinn am Höhe-, neun Jahre später gefühlt am absoluten Tiefpunkt. Von den Verantwortlichen hört man derzeit häufig die Begriffe „Demut“ und „Bodenständigkeit“, zu denen man zurückkehren will.

Zunächst mal sind wir Athleten und werden am sportlichen Erfolg gemessen. Die letzten Turniere waren einfach nicht gut genug. Deshalb kann es sicher nicht schaden, zu gewissen Tugenden zurückzukehren, mit denen wir lange erfolgreich waren – aber die müssen wir auch leben. Bloß weil man sie ausruft, ist noch nichts passiert. Die Balance muss am Ende stimmen. Aber es ging ja nicht nur uns so, auch andere Weltmeister hatten nach ihrem großen Erfolg Pro­ble­me.

Der Weg zum Titel 2014 begann mit dem EM-Gewinn der U21 fünf Jahre zuvor. Diese Mannschaft ist aktuell wieder Europameister, wieder sind viele Talente bereits beim A-Team dabei. Kann man den Weg vergleichen?

Auf den ersten Blick ja. Trotzdem ist das schon lange her und der Fußball, das Spiel und auch die Spieler haben sich, wie schon erwähnt, enorm verändert. Es wäre schön, wenn der Weg ähnlich aussehen würde, aber das ist ein Prozess, bei dem vieles zusammenpassen muss.

Es ist sensationell, was sie in diesem Alter schon draufhaben. Mario Götze. über die DFB-Talente Jamal Musiala und Florian Wirtz

Sind Talente wie Jamal Musiala (20) oder Florian Wirtz (19) schon so weit wie Sie damals?

Wenn ich die Jungs heute sehe, würde ich sogar sagen, dass sie noch einen Schritt weiter sind. Körperlich, aber auch taktisch. Es ist sensationell, was sie in diesem Alter schon draufhaben. Man schaut häufig etwas neidisch nach Frankreich oder England – das brauchen wir aber nicht. Wir haben selbst Topjungs, und wenn wir die Mischung hinkriegen und auch die Tugenden, die in der Vergangenheit zu großen Erfolgen geführt haben, wieder stärker einzubringen, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein. Und auch wenn das niemand hören will: In Katar war nicht alles schlecht, und es hat nicht so viel zum Weiterkommen gefehlt. Manchmal kann aus schlechten Situationen auch etwas Gutes wachsen.

Wäre der EM-Titel im eigenen Land der perfekte Abschied für Mario Götze aus der Nationalmannschaft?

Wenn ich so drüber nachdenke, würde das sehr gut passen, ja. Klar würde ich das unterschreiben.

RND-Sportchef Heiko Ostendorp (links) und DFB-Star Mario Götze im Gespräch. © Quelle: RND

Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Jogi Löw, um nur einige zu nennen. Sie haben viele Toptrainer erlebt, von denen Sie heute noch schwärmen. Werden Sie selbst auch mal einer?

Puh, diese Frage habe ich mir tatsächlich auch schon ein paarmal gestellt, aber aktuell sehe ich das wirklich gar nicht. Es gibt ja viele Ex-Spieler, die diesen Weg einschlagen – manche machen es besser, manche schlechter. Ich glaube, dass einem gewisse Skills, die man als Spieler hat, nichts bringen und man als Trainer einfach wieder bei null anfängt. Es trifft meiner Meinung nach nur auf wenige Spieler zu, die das transferieren können. Und ich würde eher nicht dazugehören … (lacht)

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Klubtrainer Oliver Glasner? Um seine Zukunft bei der SGE gibt es aktuell Spekulationen.

Mit ihm hatte ich vorher nicht so viele Berührungspunkte und war dann umso positiver überrascht. Er vertraut mir zu 100 Prozent, es fühlt sich gut an mit ihm, auch wenn es in den letzten Wochen nicht so gut lief für uns. Perspektivisch wäre es für die Eintracht enorm wichtig, wenn sie auch auf der Trainerposition Konstanz reinbekommen könnte, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. So oder so wird er noch lange im Fußball auf Topniveau unterwegs sein.

Wer wird deutscher Meister, und wem drückt Mario Götze die Daumen?

Wenn ich es an meinen Jahren beim Klub festmache, bin ich eher bei Borussia Dortmund. Und für die Liga und die Fans wäre es schon mal gut, wenn es mal wieder einen anderen Meister geben würde. Allerdings sprechen die Qualität und das Heimspiel wieder mal für die Bayern. Ich drücke dem BVB die Daumen, tippe aber auf den FCB.