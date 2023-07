Götze sieht Hype um Saudi-Arabien gelassen – Kane wäre „Top-Transfer für die Bundesliga“

Die vielen Millionen-Transfers und Mega-Gehälter der Saudi Pro League lassen Mario Götze kalt. Der 31 Jahre alte Mittelfeld-Star von Eintracht Frankfurt sagte in einer Presserunde im Trainingslager der Hessen in Windischgarsten: „Vor ein paar Jahren war es China, jetzt ist es Saudi – konkret wurde bei mir nicht angeklopft.“ Superstars wir Karim Benzema, Roberto Firmino und N‘Golo Kanté verließen die Top-Ligen in Spanien und England. Sie folgten Crisitiano Ronaldo, um künftig für ein fürstliches Salär im Wüstenstaat zu spielen. Der staatseigene Public Investment Fond (PIF) hat jüngst die 75-prozentige Mehrheit an den vier Klubs Al-Hilal und Al-Nassr in Riad sowie Al-Ahli und Al-Ittihad in der Hafenstadt Dschidda übernommen, investiert seither kräftig im Werben um Top-Spieler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum Saudi-Arabien weiter in den Fußball investiert Saudi-Arabien macht ernst: Nach Cristiano Ronaldo und Karim Benzema folgen immer mehr Superstars dem Ruf des Geldes. Mit Newcastle United besitzt das Königreich auch einen Premier-League-Klub. Wie der kleine Nachbar Katar wollen die Scheichs auch die Fußball-WM ins Land holen – aber nicht nur das. Mit Plus lesen

Götze erklärte: „Am Ende zeigt es irgendwie die Strahlkraft des Sports generell. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich versuche den Fokus bei mir zu behalten.“ Eine inhaltliche Bewertung wollte der Frankfurter Profi nicht abgeben. „Man kriegt das nur aus den Medien mit und weiß nicht, was so zu 100 Prozent stimmt“, sagte der 31-Jährige.

Kane-Transfer „wäre ein positives Signal“

Derweil würde auch Goldjunge Götze, der Deutschland 2014 in Rio zum Weltmeistertitel schoss, einen Transfer von Sturmstar Harry Kane zum FC Bayern München begrüßen. „Für die Bundesliga wäre es ein Top-Transfer. Wir würden uns alle freuen, auch wenn er zu Bayern geht“, sagte der Ex-FCB-Spieler und betonte: „Er wäre eine Bereicherung für die Liga, weil er eine besondere Qualität mitbringt. Es wäre ein positives Signal.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Momentan arbeiten die Münchener intensiv an einer Verpflichtung Kanes. Dafür dürften mehr als 100 Millionen Euro an Tottenham Hotspur fällig werden - eine Rekordsumme und eine Grenze, die der deutsche Rekordmeister bisher nicht überschritten hat. CEO Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe, die beide wegen der Verhandlungen nicht mit dem FC Bayern auf Asien-Reise sind, sowie die beiden Ex-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß gehören zur aktuellen Transfer-Task-Force. Der neue Sportdirektor Christoph Freund kommt erst nach Ende des Wechselfensters am 1. September an die Säbener Straße.