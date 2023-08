Nach 13 Jahren: Arnautovic kehrt zu Inter Mailand zurück

Für Marko Arnautovic schließt sich ein Kreis: 13 Jahre nach seinem Abschied aus Mailand ist seine Rückkehr zum italienischen Spitzenklub Inter perfekt. Das teilten die „Nerazzurri“ am Mittwochabend mit. Der Stürmer kommt zunächst auf Leihbasis von Serie-A-Konkurrent FC Bologna, wo er seit 2021 unter Vertrag steht. Nach Angaben der Mailänder besteht im Anschluss eine Kaufpflicht für den Offensivspieler, die bei Eintreffen bestimmter Faktoren greift.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sommer 2009 war Arnautovic vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede zu Inter gewechselt. Dort hatte der Österreicher unter Star-Trainer José Mourinho, der ihm einst den „Charakter eines Kindes“ attestierte, allerdings einen schweren Stand. Zwar gewann Inter in der Saison sowohl die italienische Meisterschaft als auch den Champions-League-Titel, Arnautovic kam jedoch auch verletzungsbedingt lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze.

Wenig überraschend nahm Arnautovic nach der verkorksten Spielzeit wieder Reißaus und schloss sich Bundesliga-Klub Werder Bremen an. Dort kam er in drei Jahren auf 84 Partien, 16 Tore und 13 Vorlagen, ehe es ihn in die Premier League verschlug. Dort stand er zunächst für Stoke City und später für West Ham United unter Vertrag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischen 2019 und 2021 ging der 108-malige österreichische Nationalspieler in China auf Torejagd, bevor es bei Bologna weiterging. Dort gehörte der 34 Jahre alte Mittelstürmer, dem stets der Makel eines exzentrischen Charakters anhaftete, zum absoluten Stammpersonal. In der vergangenen Saison traf er in 23 Spielen zehnmal.