﻿Wer erbt Hannover 96?

Herr Kind, Sie betreiben mit der Hannover 96 Arena GmbH & Co. KG seit Jahrzehnten die Arena am Maschsee. Wie viel ist das Stadion eigentlich wert?

Im Moment nichts. Letztendlich bildet der Markt die Preise, und für ein Stadiongrundstück gibt es keinen Markt. Sie können es nur wirtschaftlich betreiben, indem Sie dort Fußball spielen, und zwar in der ersten oder zweiten Bundesliga. Die Stadt Hannover, die Zuschauer und Fans und Hannover 96 haben es aufgrund der leistungsstarken Infrastruktur (Arena und 96-Akademie) jedenfalls mehr als verdient, wieder in der ersten Liga zu spielen.

Wie wichtig ist der Aufstieg aus wirtschaftlichen Gründen?

Wirtschaftlich stabil überleben können Sie nur in der ersten Liga. Wir haben in den Jahren Millionen Verluste erwirtschaftet und Einnahmen aus den Fernsehgeldern verloren. Letztendlich, weil wir keine guten Entscheidungen getroffen haben. Misserfolg ist das Ergebnis von Fehlentscheidungen. Ich habe das zu einem Großteil mitzuverantworten, weil ich die Fehlentscheidungen am Ende mitgetragen habe – manchmal gegen meine Überzeugung, aber ich habe sie mitgetragen.

Das ist Martin Kind Der gebürtige Walsroder gehört zu den einflussreichsten Menschen in Hannover. Martin Kinds Eltern hatten seit 1952 ein Hörgerätefachgeschäft in Großburgwedel, das der Sohn ab 1970 ausbaute. Heute ist Kind Eigentümer und Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmensgruppe, die auf Hörakustik und Augenoptik spezialisiert und mit mehr als 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 700 Fachgeschäften im In- und Ausland vertreten ist. Die Unternehmenszentrale ist weiterhin in der Region Hannover. Von 1997 bis 2019 war Kind Vorstandsvorsitzender des Vereins Hannover 96. Er ist seit Jahren Geschäftsführer der Hannover 96 Arena GmbH, Chef der Profiabteilung und Hauptinvestor im Mutterkonzern Hannover 96 Sales & Service. Als solcher hat er viele Trainer und Sportdirektoren eingestellt. Die aktuellen, Stefan Leitl und Markus Mann, seien „die besten der letzten Jahre“, sagt Kind. Die weiteren Gesellschaftsanteile halten Dirk Roßmann und seine Söhne Daniel und Raoul sowie Gregor Baum. Kind wird im kommenden Jahr 80 Jahre alt. Er hat zwei Söhne: Alexander und Matthias. Alexander Kind, 50, ist promovierter Ökonom und führt das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Vater. kut

Haben Sie eigentlich der Stadt mal angeboten, das Stadion zu kaufen?

Ja, habe ich. Man ist ja mit Erbbaurechtsverträgen und anderen Vertragskonstrukten letztendlich immer limitiert. Die aktuelle Diskussion zeigt dieses.

Dürfen wir erfahren, welchen Preis Sie geboten haben?

Nein.

Warum hat die Stadt abgelehnt?

Weiß ich nicht. Aber darüber denke ich auch nicht nach. Wir bieten an. Sie können ablehnen. So ist das Spiel. Danach habe ich gehört, dass auch EU-Recht in die Überlegungen der Landeshauptstadt eingeflossen sind.

Stattdessen gibt es den Erbbaurechtsvertrag, der ab 2030 gelten soll. Der neue Vertrag kommt nur zustande, wenn sich die Arena GmbH und das städtische Tochterunternehmen HCC auf einen Vertrag über die Bewirtschaftung des Stadions einigen können. Dabei ist die Qualität des Caterings ja durchaus umstritten.

Wir sind mit den Verantwortlichen des HCC in Gesprächen, um die Qualität angemessen zu verbessern. Das werden wir auch mit dem HCC vereinbaren.

Die Verträge sollen bis 2096 laufen. In dem Jahr wird nach jetzigem Stand der Wissenschaft niemand von uns am Tisch mehr über Fußball und Arenen nachdenken. Was passiert mit Hannover 96, wenn Sie und die anderen Investoren – die Familien Roßmann und Baum – aufhören?

Die Sales & Service als Mutterkonzern der Arena GmbH hält das Ganze am Laufen. Deren Eigentümer werden sich bis 2096 natürlich ändern. Für meine Seite wird mein Sohn Matthias Gesellschafter. Er ist gerade nach Deutschland zurückgekommen und arbeitet sich qualifiziert in die Themen ein. Bei Herrn Baum vermute ich, wird sein Sohn David übernehmen, und bei Roßmanns wird einer seiner Söhne nachfolgen. Es geht also auf jeden Fall weiter. Wir nehmen diese Verantwortung für den Standort Hannover wahr.

Sie sagen, dass es kaufmännisch völlig unvernünftig ist, in Hannover 96 zu investieren. Trotzdem bleiben die Familien in den nächsten Jahrzehnten dabei?

Eine Garantie kann ich natürlich nicht geben. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Unternehmensgruppe Kind erfolgreich halten oder entwickeln wird. Bei Roßmann und Baum ebenso. Und wenn nicht? Dann wird man unter Umständen immer noch Bürger finden. Es gibt in Hannover ein paar vermögende Bürger, mit denen ich in gutem Kontakt stehe und die grundsätzlich bereit wären, sich zu engagieren. Die wollen aber 50 plus 1 vorher geklärt wissen. Denn dann könnten wir uns beim Kapital deutlich breiter aufstellen, was ich auch begrüßen würde. Und wir könnten deutliche Kapitalerhöhungen durchführen. Im Moment geben wir als Investoren ja Darlehen, die auch noch mit 4 Prozent verzinst werden müssen.

Für die Leute, die nicht wissen, worum es bei 50 plus 1 geht: Warum ist das wichtig?

Letztlich ist das Problem insbesondere die Berufung der Geschäftsführung und welcher Gesellschafter kann welchen Einfluss nehmen. Die Hannover 96 Management GmbH, deren Geschäftsführer ich bin, gehört zu 100 Prozent dem Verein. Gemäß 96-Vertrag gibt es einen Aufsichtsrat mit vier Personen, zwei von der Kapitalseite, zwei vom Verein. Wenn sich beide Seiten nicht auf einen Geschäftsführer einigen können, ist eine Berufung nicht möglich und es entsteht genau die Pattsituation, die wir jetzt schon länger haben. Deswegen bleibe ich so lange, bis wir einen Nachfolger gefunden haben, dem der Verein zustimmt. Ich will aufhören, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.

Wer wäre denn in Ihren Augen ein passender Kandidat?

Im Moment gibt es niemanden, dem beide Parteien zustimmen würden. Jedenfalls muss der Geschäftsführer nicht zwingend im Fußballmarkt tätig gewesen sein. Die Beispiele insbesondere des DFB als auch der DFL zeigen, dass es nicht sinnvoll ist, Personalentscheidungen aus dem System zu treffen. Dies bedeutet häufig Stagnation. Bei Hannover 96 werden wir eine Lösung schaffen müssen. Nur eins ist klar: Über unser Geld entscheiden wir Gesellschafter. Das ist eine Frage des Unternehmensrechts und der Haftungsfrage von Geschäftsführern.

Haben Sie mal überlegt, die Brocken hinzuwerfen?

Nein, das kann ich natürlich nicht, weil ich Herrn Baum und Herrn Roßmann und vorher auch schon andere überzeugt habe, Geld zu geben. Mein Verantwortungsgefühl sagt mir, wenn ich jemanden überzeuge, dann muss ich dafür auch verantwortlich arbeiten und nicht einfach sagen, jetzt schmeiß ich hin und dann ist euer Geld unter Umständen nicht mehr werthaltig, ihr verliert euer Geld.

Aber alle drei Kapitalgeber zusammen könnten irgendwann sagen, dass sie keine Lust mehr haben.

Jeder von uns könnte seine Anteile zum Beispiel an die Chinesen verkaufen. Aber das wollen wir eben nicht.

Gab es denn mal Anfragen aus dem Ausland?

Nein, der deutsche Markt ist wegen 50 plus 1 für professionelle Anleger nicht attraktiv und die anderen, die brauchen wir nicht.

Verstehen Sie die Sorgen der Fans, dass das in 20, 30 Jahren anders sein könnte?

Wir verstehen die Sorgen der Fans. Wir brauchen aber national als auch international gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen. Unter den gegebenen Umständen besteht die große Gefahr, dass wir abgehängt werden. Die größte Frechheit ist, was das Bundeskartellamt zuletzt entschieden hat. Das ist eine Behörde, die für Wettbewerbsgleichheit steht. Und was wird entschieden? Das Kartellamt legalisiert drei Ausnahmetatbestände, die für 33 andere Vereine nicht gelten. Im Ergebnis: Sie schreiben Wettbewerbsungleichheit für die Zukunft fest. Vollkommen inakzeptabel.

