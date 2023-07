Matthäus: Hoeneß-Vorstoß macht Kane nicht billiger

Hat der öffentliche Vorstoß von Ehrenpräsident Uli Hoeneß negative Auswirkungen auf die Chancen des FC Bayern, Harry Kane in diesem Sommer zu verpflichten? Lothar Matthäus ist in dieser Frage zwiegespalten, als förderlich stuft er die Äußerungen jedoch nicht ein: „Ulis Aussagen werden die Verhandlungen nicht stören, aber einfacher machen sie diese ganz sicher nicht - und billiger wird Kane dadurch auch nicht“, schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoeneß hatte mit offensiven Aussagen zu Wunschstürmer Kane für viel Aufsehen gesorgt: „Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen“, ließ Hoeneß am Samstagabend wissen. Aus Sicht von Matthäus ein unkluger Schachzug: „Je mehr die eine Partei zeigt, dass sie etwas haben will, desto mehr hat die andere das Heft des Handelns in der Hand.“

Matthäus erinnert an Lewandowski-Transfer zu Barcelona

Der TV-Experte erinnert an einen ebenso wenig geräuschlosen Transfer aus der jüngeren Vergangenheit, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen: „Die Position, die Bayern München vor einem Jahr bei Lewandowski hatte, die hat bei Kane jetzt Tottenham.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der FC Bayern sei damals auch nicht erfreut gewesen, als Barca den Transfer des Polen schnellstmöglich habe abwickeln wollen und sich lange Zeit quergestellt. „Barcelona ist bei Lewandowski über seinen Schatten gesprungen“, so Matthäus, der davon ausgeht, dass Bayern vergleichbares tun muss: „Bayern will Kane auch lieber billiger bekommen, als Tottenham ihn verkaufen will. Wenn man eins und eins zusammenzählt, gehört sehr viel Geduld zu solch einem Transfer - und Geld, das man wahrscheinlich lieber eingespart hätte.“

Dem Vernehmen nach fordert Tottenham eine Ablösesumme jenseits der Marke von 100 Millionen Euro, der FC Bayern soll dem Vernehmen nach zuletzt rund 80 Mio. Euro für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft geboten haben.