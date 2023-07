Matthäus rechnet mit Hernández ab: „Paradebeispiel für fehlenden Charakter“

Die Zeit von Lucas Hernández beim FC Bayern München lief alles andere als rund. Der französische Nationalspieler war 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Säbener Straße gekommen. Auch aufgrund seiner Verletzungen konnte der Münchner Rekord-Einkauf den Erwartungen nie vollkommen gerecht werden. So verabschiedete sich Hernández zum französischen Star-Ensemble Paris Saint-Germain, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschrieb. Der deutsche Rekordmeister kassierte Berichten zufolge inklusive Boni rund 50 Millionen Euro für den Abwehrspieler.

Lothar Matthäus übt nun heftige Kritik am Verhalten von Hernández. Er habe „keine Dankbarkeit gezeigt, keinen Charakter. Hätte er dem FC Bayern dienen wollen, dann hätte er nach den vergangenen vier Jahren mit all den Problemen auf und neben dem Platz – auch privat stand der FC Bayern zu ihm! – voller Demut einen neuen Vertrag unterschreiben müssen“, schreibt der deutsche Rekord-Nationalspieler im Bundesliga-Sonderheft der Sport Bild. Trotz seines Kreuzbandrisses bei der WM in Katar hatte es ein Angebot für eine Verlängerung des Kontrakts gegeben, die der Verteidiger letztlich ablehnte. Matthäus meint: „Hernández ist für mich das Paradebeispiel für fehlenden Charakter.“

Den Transfer des Franzosen zu PSG kann der Weltmeister von 1990 aus Bayern-Sicht komplett nachvollziehen. „Ich habe schon vor mehreren Monaten gesagt: Wenn für Hernández ein Angebot kommt, dann gilt für mich der alte Spruch von Reiner Calmund: ‚Briefmarke auf den Hintern und weg mit ihm‘“, sagt Matthäus. Auf seine Zeit in München hatte der verletzungsanfällige Profi selbst jüngst kritisch zurückgeblickt. „Ich wollte in ein Land zurückkehren, in dem ich mich wohler und zu Hause fühlen würde“, sagte er im Interview der französischen Sportzeitung L‘Equipe zum Wechsel nach Paris und erklärte scherzhaft mit Blick auf seine vielen Ausfälle: „Ich weiß nicht, ob es an der Kälte oder an der Sprache liegt.“

„Kim zeigt seine Klasse, ist präsent bei Zweikämpfen, Kopfbällen und hat eine gute Geschwindigkeit.“ Lothar Matthäus

Ohnehin sei der Abgang von Hernández durch den Zugang Min-jae Kim zu verschmerzen, betont Matthäus. „Kim ist ein Abwehrspieler, der dazwischenhaut. Er wurde zum besten Verteidiger der Serie A gewählt, also in einer Liga, in der die Defensive sehr dominant ist“, sagt er über den 50 Millionen Euro teuren Abwehr-Neuzugang vom SSC Neapel. Matthäus: „Kim zeigt seine Klasse, ist präsent bei Zweikämpfen, Kopfbällen und hat eine gute Geschwindigkeit. Zudem ist er selten verletzt.“ Der Südkoreaner werde Hernández „schnell vergessen machen“, meint der Ex-Profi.